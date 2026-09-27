Dudas y Preocupaciones por la Regulación de los Teléfonos Celulares en las Escuelas

Se Implementará el 3 de Noviembre

A partir del próximo 3 de noviembre, las escuelas públicas y particulares de Educación Básica en México deberán regular el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.

La medida forma parte de un acuerdo nacional aprobado por las autoridades educativas de las 32 entidades del país y busca reducir el uso indiscriminado de dispositivos digitales y favorecer la concentración, la convivencia y el desarrollo de habilidades de niñas, niños y adolescentes. (Gobierno de México)

Pero entre los estudiantes también existen dudas y preocupaciones.

Algunos consideran que retirar completamente el celular puede representar un riesgo en situaciones de acoso escolar o algún conflicto dentro de los planteles, principalmente porque el teléfono puede ser utilizado para documentar una situación y contar con evidencia.

La medida también genera opiniones encontradas entre especialistas. Mientras se plantea que limitar el uso de dispositivos puede ayudar a modificar hábitos, reducir distracciones y favorecer la atención durante las clases, también existe el reto de que los estudiantes se adapten a dejar de utilizar de manera repentina una herramienta que forma parte de su vida cotidiana.

La propia SEP ha señalado que el objetivo no es regresar a una época anterior a los dispositivos digitales, sino promover un uso consciente, crítico y responsable de la tecnología. Además, la regulación contempla excepciones para actividades pedagógicas y situaciones de emergencia. (Educación Superior)

En Zacatecas, donde actualmente más de 337 mil estudiantes cursan Educación Básica, la medida implicará nuevos ajustes en las comunidades escolares durante este ciclo 2026-2027. (Gobierno de Zacatecas)

Madres y padres de familia consultados, en su mayoría, respaldan la disposición al considerar que puede beneficiar la atención y el desempeño de sus hijos.