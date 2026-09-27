El PRI Designa a Adolfo “Fito” Bonilla Coordinador de la Defensa de Zacatecas

Se Mantiene Diálogo Para Formar la Coalición: Alejandro Moreno

Durante una rueda de prensa realizada en la sede estatal del PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó que Adolfo “Fito” Bonilla coordinará los esfuerzos del priismo zacatecano rumbo al proceso electoral de 2027, al tiempo que planteó la construcción de una coalición con otras fuerzas políticas.

Moreno Cárdenas señaló que el PRI trabaja en el fortalecimiento de su estructura y que mantendrá diálogo con Acción Nacional, el PRD y otras expresiones políticas para construir acuerdos de cara a la próxima elección.

“Quien lleve los esfuerzos de la coordinación para defender al estado de Zacatecas sea nuestro compañero Adolfo Bonilla”, declaró durante el encuentro con medios.

El dirigente priista sostuvo que Bonilla cuenta con respaldo dentro del partido y afirmó que, de acuerdo con las mediciones que dijo conocer, mantiene presencia y reconocimiento entre los zacatecanos. Sin embargo, durante la rueda de prensa no presentó los estudios a los que hizo referencia.

Moreno afirmó que el PRI está dispuesto a competir con candidaturas propias, pero también a construir acuerdos con otros partidos y ciudadanos para una eventual coalición.

“Claro que vamos a trabajar juntos, vamos a ir con la mejor propuesta nuestra”, señaló, al referirse a las conversaciones que mantienen con otras fuerzas políticas.

También indicó que el partido continuará con reuniones y recorridos por los municipios del estado, así como con sus estructuras locales, como parte de los trabajos rumbo a 2027.

Cuestionado sobre la posibilidad de incorporar a otros actores políticos, entre ellos Ulises Mejía, Moreno dijo que el PRI respeta a quienes participan en los procesos de sus respectivos partidos y que quienes estén dispuestos a sumar esfuerzos por Zacatecas serán bienvenidos.

Durante la conferencia, el dirigente nacional también fijó la postura del PRI sobre el Instituto Nacional Electoral y acusó al gobierno federal de intentar intervenir en los órganos electorales. Estos señalamientos fueron planteados por Moreno como parte de su posicionamiento político rumbo al proceso de 2027.

La visita de Alejandro Moreno a Zacatecas se desarrolló en medio de los trabajos internos de los partidos para definir estructuras, posibles alianzas y perfiles rumbo a la elección de 2027.