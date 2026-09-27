En mi Gobierno la Deuda fue Manejable y Responsable: Miguel Alonso Reyes

Créditos son Válidos Cuando Generan Infraestructura y Desarrollo, Afirma

El diputado federal Miguel Alonso Reyes defendió los créditos contratados durante su administración como gobernador de Zacatecas y consideró que el endeudamiento público puede ser válido cuando está respaldado por proyectos de infraestructura y desarrollo.

Cuestionado sobre la iniciativa del actual gobierno estatal para avanzar hacia una política de “cero deuda”, el exgobernador sostuvo que cualquier endeudamiento debe analizarse a partir de su origen y destino.

“Me parece que cuando la deuda tiene un fundamento claro y eso genera infraestructura, desarrollo económico, apoyo a los municipios, es válida”, afirmó.

Alonso Reyes señaló que los créditos contratados durante su administración estuvieron relacionados con compromisos financieros que ya existían, entre ellos Ciudad Administrativa, además de obras de infraestructura para seguridad y el gasoducto.

Aseguró además que los montos que actualmente se atribuyen a esos empréstitos “son absolutamente irreales” y sostuvo que las cifras de su administración contaron en su momento con el respaldo de las calificadoras Moody’s y Fitch.

El legislador federal afirmó que la deuda adquirida durante su gobierno fue “manejable” y “responsable”, al considerar que permitió generar infraestructura y movimiento económico.

“Siempre y cuando, como fue en el caso de nosotros, una deuda manejable, responsable, es válido porque eso genera que la gente tenga infraestructura, pueda haber circulante, cosa que no hay en este momento en Zacatecas”, señaló.

Ante el señalamiento de que durante gobiernos anteriores se habría utilizado el endeudamiento estatal como una especie de “tarjeta de crédito”, Alonso Reyes respondió que los créditos fueron aprobados mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

Afirmó que los empréstitos contaron con la aprobación del Congreso del Estado y el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que rechazó que las decisiones hayan sido tomadas de manera individual.

Consideró finalmente que utilizar actualmente el tema de la deuda con un sentido político o electoral es distinto a revisar las condiciones bajo las cuales fueron contratados los créditos.

“Todo está perfectamente soportado”, concluyó.