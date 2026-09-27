La Decisión Está Tomada, sí voy y voy con Todo: “Fito” Bonilla

“Queremos Recuperar la paz en Zacatecas”

Ante cientos de militantes reunidos en la sede estatal del PRI en Zacatecas, Adolfo “Fito” Bonilla Gómez confirmó su participación rumbo al proceso electoral de 2027 y asumió la coordinación de los trabajos del priismo estatal, con el llamado a reconstruir la fuerza del partido desde el territorio.

“La decisión está tomada, sí voy y voy con todo”, afirmó Bonilla durante su mensaje, en un acto encabezado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y con la presencia de dirigentes y representantes priistas.

El priista sostuvo que su decisión parte de la responsabilidad que, dijo, implica trabajar por Zacatecas y planteó que el futuro del estado debe construirse mediante organización, disciplina, estrategia y trabajo territorial.

“Tenemos que empezar a hacer política profesional. Tenemos que hacer política incluyente”, expresó ante la militancia.

Durante su discurso, Bonilla cuestionó las condiciones actuales del estado y señaló que existe desánimo y temor entre la población. En ese contexto, planteó que para 2027 habrá que decidir entre mantener las condiciones actuales o buscar un cambio.

Sin embargo, llamó a evitar confrontaciones al interior del partido y a concentrarse en el trabajo territorial.

“No hay mejor política que la política de territorio”, afirmó, al pedir a la militancia salir a las comunidades y municipios, incluso a aquellos lugares donde el PRI ha recibido reclamos, para recuperar el contacto con la ciudadanía.

Bonilla también hizo un llamado a mantener la unidad interna y recordó una de las premisas que, dijo, aplicaba durante su etapa como dirigente estatal: “un priista no debe hablar mal de otro priista si no es a los ojos y con respeto”.

Ante la concentración de militantes, sostuvo que el partido debe ampliar su convocatoria más allá de su propia estructura y buscar convencer a ciudadanos que no necesariamente forman parte del PRI.

“Estamos aquí para defender a Zacatecas”, expresó.

Como parte de su planteamiento, Bonilla habló de recuperar condiciones para la inversión, fortalecer el campo, atender al magisterio, reorientar la educación y recuperar la seguridad en el estado.

“Estamos aquí porque queremos recuperar la paz en Zacatecas”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Peña Badillo, dirigente estatal del PRI, afirmó que el partido se encuentra fortalecido en su estructura, con renovación de dirigencias municipales, seccionales y consejos políticos, y aseguró que se prepara para competir en 2027.

Señaló que las candidaturas deberán surgir de las bases y de quienes actualmente trabajan por el partido, y consideró que Bonilla cuenta con una trayectoria política que le permitiría encabezar los trabajos del priismo rumbo al próximo proceso electoral.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, sostuvo a su vez que la unidad y el trabajo de la militancia zacatecana permitirán impulsar a Bonilla y al resto de los perfiles que buscarán participar en las elecciones de 2027, incluidas las candidaturas a diputaciones federales y locales y los 58 ayuntamientos del estado.

El acto se realizó en la sede estatal del PRI, donde la dirigencia reunió a militantes de distintas regiones de Zacatecas para formalizar el arranque de los trabajos políticos rumbo a 2027.