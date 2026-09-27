Miles de Estudiantes Participan en el Filtro 1 de la Olimpiada Estatal de Matemáticas

Participan Menores de Todo el Estado

Este sábado 26 de septiembre, miles de niñas, niños y jóvenes de distintas regiones de Zacatecas participaron en el Filtro 1 de la Olimpiada Estatal de Matemáticas.

La jornada reunió a estudiantes interesados en las matemáticas, quienes pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades para la resolución de problemas mediante distintos ejercicios y retos.

El proceso forma parte de la Olimpiada Estatal de Matemáticas, una competencia que busca identificar y desarrollar el talento matemático entre estudiantes de educación básica y media superior.

Durante esta primera etapa, los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar sus capacidades, además de adquirir experiencia en este tipo de competencias académicas.

La organización hizo un llamado a madres y padres de familia para acercar a sus hijos a este tipo de actividades, especialmente cuando muestran interés por las matemáticas, la resolución de problemas y los desafíos académicos.

Los resultados de esta primera etapa permitirán continuar con el proceso de selección de estudiantes que avanzarán a las siguientes fases de la Olimpiada Estatal de Matemáticas.