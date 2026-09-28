Celebran la IV Jornada Nacional de Declamación

Con Participantes de 5 Municipios del Estado

Los poetas enseñan que hay que luchar por una patria independiente y libre de injusticias sociales. El pueblo debe entender la poesía y practicarla; debe concientizarse que mediante la unidad y organización puede transformar a la sociedad.

Con la participación de cerca de 30 participantes, se llevó cabo la IV Jornada Nacional de Declamación en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, donde los participantes demostraron su dedicación a cultivar esta expresión artística en la que se escucharon las obras de poetas latinoamericanos y del Caribe que son el sentimiento del pueblo de su época expresado en versos para defender la libertad y justicia.

Los poetas enseñan que hay que luchar por una patria independiente a través de la literatura, porque el arte, en cualquiera de sus expresiones, es fundamental para esta toma de conciencia; la cultura en general, que es el cultivo de las capacidades del individuo para entender y transformar su entorno, requiere de medios y condiciones para poder realizarse.

El evento nacional congregó a unos mil declamadores en todo el país y se dio voz a poetas revolucionarios como: Otto René Castillo, Roque Dalton, El Indio Naborí, Nicolás Guillén, José Martí, Jorge Debravo, Roberto Sosa, Ernesto Cardenal y Juan Antonio Corretjer, de acuerdo a la convocatoria de la Comisión Nacional cultural antorchista representada en Zacatecas por Martín Cordero Macías.

Provenientes de los municipios de Guadalupe, Trancoso, Fresnillo, Jalpa y Villanueva, los participantes en el certamen hicieron su mejor esfuerzo en las distintas categorías, por lo que al finalizar se hizo la entrega a los primeros lugares.

Osvaldo Avila Tizcareño, líder estatal de Antorcha en la entidad hizo un amplio reconocimiento a los concursantes destacando que dedicaron tiempo a su preparación, invirtieron en su traslado y dominaron el escenario con sus interpretaciones demostrando el interés del pueblo antorchista en el arte.

Dijo que el pueblo necesita “aculturarse”, que las masas trabajadoras y empobrecidas deben elevarse, educarse y organizarse de manera consciente para hacer las transformaciones radicales que de manera real y profunda cambien su situación de miseria y de la explotación de su fuerza de trabajo que beneficia a otros a cambio de unos cuantos pesos que no le alcanzan para cubrir sus necesidades más elementales como la vivienda, la salud, la educación; menos para el descanso o el recreo que también son necesarios.

También destacó la presencia del público proveniente de colonias de la capital, de Guadalupe, Trancoso y Pánuco, entre quienes se encontraban madres de familia de los niños de la categoría infantil, que ya se perfilan en la práctica de la declamación; ahora seguirán su preparación rumbo a la Espartaqueda Cultural a celebrarse el próximo año en Tecomatlán, Puebla, la cuna del antorchismo nacional.

Finalmente, el líder antorchista dijo que el arte necesita motivación e impulso, recursos y foros, por eso antorcha dedica todo lo necesario para cultivar toda expresión artística que contribuya a la concientización del pueblo para que se decida a luchar de forma organizada para luego construir una patria con sin clases sociales y sin pobreza, que es la mayor calamidad que se padece en medio de la abundancia de mercancías que no pueden comprarse por la precariedad de las familias.