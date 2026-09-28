Cocineros y Sabores se Reúnen en el Festival de la Paella

El aroma del arroz, los mariscos y las especias llenó el Jardín Juárez de Guadalupe durante la quinta edición del Festival de la Paella, como parte de las actividades por el Día Mundial del Turismo.

Cocineros y expositores se dieron cita para preparar distintas versiones de este tradicional platillo de origen español, compartiendo con visitantes sus técnicas y sabores.

Nueve módulos de comida y marcas comerciales participaron en esta edición, que también contó con música, flamenco y el Mercadito Emprendedor, donde artesanos y pequeños productores ofrecieron sus productos.

Entre música y gastronomía, familias y visitantes disfrutaron de una jornada que convirtió al Jardín Juárez en un punto de encuentro para conocer y saborear diferentes propuestas culinarias.