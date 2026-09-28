Concluyen Actividades Sobre Donación y Trasplante de Órganos

En el Hospital General IMSS Bienestar Zacatecas

Con un ciclo de conferencias y el registro de nuevos donadores, concluyeron este sábado las actividades sobre donación y trasplante de órganos en el Hospital General IMSS Bienestar Zacatecas.

Como parte de la jornada se restableció el programa de Tele Educación en Medicina, que permitió conectar durante una hora a médicos de hospitales del sistema IMSS Bienestar para recibir actualización sobre Código Vida y el manejo del paciente renal.

La actividad culminó con el registro de nuevos donadores, principalmente personal de salud y familiares de pacientes.

Durante la clausura, el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Dr. Carlos Marco Magallanes, y la directora del hospital, Dra. Erika Loera, reconocieron el trabajo del equipo de Jornada Acumulada, coordinado por la Dra. Mónica Armas Zagoya, particularmente por la gestión de córneas donadas y la realización del ciclo de conferencias.

La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario y altruista que puede brindar una nueva oportunidad de vida a quienes necesitan un trasplante.