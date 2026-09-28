Feministas de Zacatecas Exigen Condiciones Reales Para Ejercer el Derecho al Aborto

Denuncian Obstáculos en Servicios de Salud

En el marco del 28 de septiembre (28S), Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) realizaron una intervención en las inmediaciones del Mercado González Ortega de la capital para pronunciarse sobre las condiciones que prevalecen a dos años de la despenalización del aborto en el estado.

Durante la actividad, las integrantes del movimiento señalaron que el reconocimiento legal del aborto debe estar acompañado de condiciones que permitan a las mujeres y personas gestantes ejercer este derecho de manera efectiva, sin obstáculos, retrasos ni prácticas que terminen por dificultar el acceso al servicio.

Entre sus principales planteamientos, llamaron a que las instituciones de salud establezcan mecanismos que permitan atender de manera oportuna las solicitudes de interrupción del embarazo y garantizar que la objeción de conciencia corresponda únicamente al personal que decida ejercerla, sin que ésta se convierta en una práctica institucional que limite el acceso al servicio.

El movimiento también planteó la necesidad de contar con procedimientos claros para recibir y atender denuncias cuando se presenten negativas injustificadas, retrasos, falta de información o exigencias que no estén contempladas en la normativa.

A dos años de la despenalización, las feministas consideraron que el siguiente reto consiste en garantizar que el derecho reconocido en la legislación pueda ejercerse en los servicios de salud, para lo cual señalaron como necesarias condiciones presupuestales, medicamentos e insumos suficientes, infraestructura adecuada y personal capacitado.

Entre los insumos mencionados estuvieron la mifepristona y el misoprostol, cuya disponibilidad, señalaron, debe formar parte de las condiciones necesarias para brindar atención.

Asimismo, cuestionaron que, pese a los procesos de capacitación dirigidos al personal de salud, continúen presentándose prácticas que pueden obstaculizar una atención adecuada, por lo que plantearon que la formación sea permanente y alcance a todas las personas involucradas en la atención.

El MFZ sostuvo que quienes solicitan este servicio deben recibir información clara y un trato digno, confidencial y libre de estigmas, además de que el personal conozca tanto los procedimientos establecidos como los derechos de las usuarias.

La intervención se realizó como parte de las actividades del 28S, fecha en la que colectivas y organizaciones feministas colocan en la agenda pública las condiciones de acceso al aborto y las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho.