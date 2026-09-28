Me Interesa Mucho que Hagamos un Gran Frente por Recuperar a Zacatecas: Luévano

Gobierno de Guadalupe es Opaco y Gris, Asevera

El ex presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, aseguró que su principal objetivo rumbo al proceso electoral de 2027 es contribuir a un cambio de gobierno en Zacatecas y fortalecer una posible alianza entre PRI, PAN, PRD y otros partidos, aunque evitó confirmar si buscará nuevamente la Presidencia Municipal de Guadalupe.

En declaraciones ante medios, Luévano señaló que su participación no responde, por ahora, a una aspiración personal, sino a la intención de aportar al proyecto político que considere pueda contribuir a un cambio en el estado.

“Mi principal compromiso tiene que ver con aportar donde yo pueda ser útil para que Zacatecas cambie y tengamos un mejor futuro”, afirmó.

El también ex diputado dijo que durante los años en los que permaneció alejado de la actividad pública mantuvo como preocupación la situación del estado, motivo por el cual decidió retomar su participación política.

En particular, señaló que ha sido impulsor de una alianza entre PRI, PAN, PRD y otros partidos para construir un frente rumbo a 2027.

“Me interesa mucho que el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos hagamos un gran frente por recuperar a Zacatecas”, sostuvo.

Aunque reconoció que su cercanía con Guadalupe hace que mantenga especial interés en lo que ocurre en ese municipio, descartó adelantarse a una definición sobre una eventual candidatura.

“No, voy a esperar las decisiones de la alianza, del partido”, respondió al ser cuestionado directamente sobre si buscará nuevamente la Presidencia Municipal de Guadalupe.

Luévano agregó que será necesario conocer la opinión de los habitantes del municipio y esperar las mediciones que realice su partido antes de tomar una decisión.

“Hay que salir a Guadalupe, hay que preguntarle a la gente qué opina y una vez que lo hagamos, por supuesto vamos a tomar las mejores decisiones”, expresó.

Cuestiona al Gobierno Municipal

Al ser cuestionado sobre los señalamientos que la actual administración municipal ha realizado respecto de gobiernos anteriores, incluido el suyo, Luévano respondió con críticas al actual gobierno de Guadalupe.

Afirmó que, desde su perspectiva, las deficiencias de la administración actual han llevado a sus integrantes a recurrir al pasado para explicar sus propios resultados.

“El presidente, ante las deficiencias de su gobierno, porque hay que decirlo, tiene muchas deficiencias, ha buscado un pretexto”, señaló.

Luévano cuestionó que un informe de gobierno municipal centre parte de su contenido en administraciones anteriores y sostuvo que la ciudadanía espera conocer resultados de la gestión actual.

También rechazó señalamientos relacionados con su residencia y afirmó que mantiene una relación cercana con Guadalupe.

“Guadalupe es un municipio que crece todos los días, por supuesto, pero en el que todos nos conocemos. La convivencia es diaria”, dijo.

El ex alcalde acusó además al actual gobierno de utilizar políticamente las instituciones para afectar a adversarios y afirmó que él mismo ha sido objeto de ataques políticos y personales.

“Yo he sido justamente atacado por el gobierno en todos los sentidos, en el político, en el personal”, declaró.

Aseguró que esa situación fue uno de los motivos que lo llevaron a reactivar su participación política después de mantenerse alejado de la actividad pública.

Cuestiona Obras y Acciones de la Administración

Respecto a las condiciones actuales de Guadalupe, Luévano pidió revisar los resultados presentados por el Ayuntamiento y cuestionó que algunas de las acciones anunciadas correspondan directamente al gobierno municipal.

Como ejemplo, mencionó el anuncio de un hospital del IMSS y las llamadas Casas del Bienestar, al señalar que no son obras propias del Ayuntamiento de Guadalupe.

También cuestionó el anuncio de canchas de futbol y sostuvo que forman parte de un proyecto impulsado a nivel nacional con motivo del Mundial.

A partir de ello, consideró que la administración municipal no ha realizado acciones propias que, desde su perspectiva, permitan evaluar de manera positiva su gestión.

“Realmente es un gobierno opaco, es un gobierno gris en el que no hay una sola acción en la que la haya hecho el Ayuntamiento que pueda marcar la diferencia de una buena evaluación”, afirmó.

Luévano también hizo señalamientos sobre el manejo de los recursos municipales. Aseguró que, desde su perspectiva, el gobierno estaría acumulando recursos en lugar de destinarlos a atender necesidades del municipio y cuestionó el manejo de los servicios públicos, particularmente el relacionado con la basura.

Estos señalamientos fueron planteados por el exlegislador como parte de las críticas que, dijo, habrá de presentar posteriormente con información financiera.

“Yo lo puedo demostrar con cuentas que realmente sí lo pueden hacer, pero no lo han querido hacer porque no tienen voluntad”, sostuvo.

No Confirma Candidatura

Pese a sus críticas y a su interés manifiesto en la situación de Guadalupe, Luévano insistió en que todavía no existe una definición sobre su eventual candidatura.

Explicó que el dirigente nacional de su partido cuenta con mediciones sobre el escenario electoral y que, a partir de ellas y de las decisiones que adopte la alianza, se determinará quiénes participarán.

Aseguró que, si las condiciones muestran que puede ser útil y existe respaldo para su participación, estará dispuesto a contender junto con otros perfiles de Guadalupe.

“Si somos útiles y somos la mejor opción junto con otros guadalupenses, pues por supuesto que vamos a participar, pero no hay que adelantarnos”, manifestó.

Luévano llamó finalmente a esperar los tiempos del partido y de la alianza y a consultar directamente a la población de Guadalupe antes de definir candidaturas para 2027.