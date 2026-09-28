Red Rural de Mujeres Exige Garantías de Protección y Justicia Para Verónica Aguilar y Otras Defensoras

Alertan Riesgo de Inhibir Participación de Mujeres en la Defensa de DH

La Red Rural de Mujeres en Zacatecas exigió a las autoridades garantizar la protección y el acceso a la justicia para Verónica Aguilar Vázquez, luego de que el imputado por el delito de amenazas en su contra fuera vinculado a proceso, y pidió que también se agilicen otros casos relacionados con mujeres integrantes de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Durante una rueda de prensa, integrantes del colectivo señalaron que la vinculación a proceso representa una nueva etapa para el caso de Aguilar Vázquez, pero advirtieron que todavía deben cumplirse distintas etapas judiciales.

La organización manifestó su respaldo a la docente y activista, así como a las otras mujeres que, según expusieron, han señalado al mismo imputado por presuntas agresiones.

Aclararon que no pretenden prejuzgar sobre la responsabilidad del acusado, pero demandaron que las autoridades actúen con imparcialidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Uno de los principales llamados fue para reforzar las medidas de protección para Aguilar Vázquez y extenderlas, conforme a la ley, a las mujeres que han participado como testigos en el proceso.

Las integrantes de la Red Rural señalaron que las amenazas contra una mujer que participa públicamente en la defensa de los derechos humanos no deben entenderse únicamente como un asunto individual, pues pueden generar temor entre otras mujeres y desalentar su participación, denuncia y organización.

Piden Acelerar Otros Procesos

Durante la conferencia también reclamaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Tribunal Superior de Justicia que agilicen otros casos abiertos que involucran a integrantes de la Red Rural de Mujeres y del movimiento feminista.

Explicaron que existen carpetas que permanecen durante largos periodos sin llegar a una etapa de judicialización, por lo que solicitaron a las autoridades cumplir con los plazos legales y avanzar en los procesos pendientes.

También señalaron que algunas mujeres llevan procedimientos simultáneos ante distintas instituciones, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, debido a hechos de violencia que, según expusieron, se han registrado al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades universitarias para que los casos sean atendidos por las vías que correspondan y para que se implementen sanciones administrativas cuando proceda, independientemente de los procesos que se desarrollen ante las autoridades de procuración o administración de justicia.

Las integrantes de la organización cuestionaron además la actuación de órganos universitarios encargados de atender estos casos y plantearon que, en el marco del proceso de reforma de la UAZ, se revise y actualice la normatividad relacionada con violencia contra las mujeres, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Pidieron que desde la rectoría, el Consejo Universitario, la Defensoría Universitaria y las unidades académicas se garantice que las estudiantes y trabajadoras puedan desarrollar sus actividades libres de violencia.

“Quiero Justicia, Pero También Quiero Garantías Para Llegar a Ella”

Durante la conferencia, Verónica Aguilar Vázquez habló públicamente sobre su decisión de denunciar.

Explicó que presentó la denuncia hace un año y que decidió hacerlo después de conocer que otras docentes habían señalado agresiones por parte del mismo sujeto.

“No estoy solicitando privilegios ni un trato excepcional, estoy exigiendo que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda víctima dentro de un proceso penal”, afirmó.

Aguilar Vázquez subrayó que la vinculación a proceso no representa el final del caso, sino el inicio de una nueva etapa, por lo que pidió que las instituciones actúen con la misma responsabilidad y seriedad durante el procedimiento.

“Quiero justicia, pero también quiero garantías para llegar a ella”, expresó.

Entre sus peticiones incluyó mantener y, de ser necesario, reforzar las medidas de protección para ella y las personas que rindieron testimonio; que la investigación se conduzca con debida diligencia y perspectiva de género, y que se evite cualquier filtración o uso indebido de información de la carpeta de investigación que pueda incrementar los riesgos para las personas involucradas.

También pidió que las actuaciones pendientes se desarrollen conforme a derecho y dentro de los plazos establecidos.

Aguilar Vázquez sostuvo que las amenazas denunciadas no deben entenderse únicamente como un hecho que la afecta de manera individual, sino que pueden tener un efecto inhibidor sobre otras mujeres que participan en espacios públicos, académicos, feministas y de defensa de derechos humanos.

“Cuando intentan silenciar a una, nos recuerdan por qué debemos seguir hablando todas”, manifestó.

La Red Rural de Mujeres concluyó su pronunciamiento reiterando que su exigencia no es sustituir a las instituciones ni determinar responsabilidades, sino que la Fiscalía, el Tribunal, la UAZ y las demás autoridades involucradas cumplan con sus obligaciones y garanticen a las víctimas transitar por los procesos con seguridad y dignidad.