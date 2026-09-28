Rendir Cuentas es un Acto de Congruencia y de Obediencia al Pueblo: Presidenta Claudia Sheinbaum

Suma Cerca de 850 mil Asistentes en Gira por Todo el País

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que, en 2026, se habrán invertido 70 mil 258 mdp en los Programas para el Bienestar en beneficio de 3 millones de capitalinos y cerca de 60 mil mdp en obras de infraestructura

Ciudad de México.- En el cierre de su gira de rendición de cuentas “Honestidad y resultados” desde el Zócalo capitalino, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que rendir cuentas es un acto de congruencia y de obediencia al pueblo, esto luego de haber recorrido en 12 días todo el país realizando asambleas que registraron una asistencia de cerca de 850 mil personas, lo que demuestra que su gobierno es cercano, pues surgió de un movimiento social formado en la plaza pública que lucha por la justicia y la democracia.

“Amigas y amigos: estar hoy aquí, en este Zócalo, al concluir esta gira de rendición de cuentas por todo el país, no es un acto protocolario, es un acto de congruencia. Rendir cuentas en plaza pública es obedecer al pueblo, porque es el pueblo el único dueño de la soberanía nacional. Y es imposible cerrar este balance nacional sin rendir homenaje al corazón mismo de esta Transformación, a este maravilloso pueblo de la Ciudad de México que hoy nos recibe”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo de México para seguir caminando juntos, pueblo y gobierno en unidad, reiterando que la soberanía es del pueblo, por lo que ninguna potencia extranjera, élite económica o política dicta el presente ni el futuro de la patria, ya que esa decisión solo le pertenece a las y los mexicanos.

“Llegamos al final de esta gira de rendición de cuentas ‘Honestidad y resultados’. Al pueblo de la capital y a todo el pueblo de México les digo: sigamos caminando juntas y juntos, con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir. Recuerden siempre que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que gobierno y pueblo unidos jamás seremos vencidos. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva la libertad y la democracia! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México!”, puntualizó.

La Presidenta destacó que en dos años se ha revertido buena parte de las reformas del neoliberalismo, al reconocer la educación en todos los niveles, la salud, la vivienda y los Programas para el Bienestar como un derecho; la aprobación de la jornada laboral de 40 horas; el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho; la igualdad sustantiva de las mujeres; la no reelección en ningún cargo de elección popular a partir de 2030; la prohibición del nepotismo; la elección por voto popular del Poder Judicial; el rechazo a la injerencia extranjera y la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar el territorio mexicano.

Además, se recuperaron Pemex y CFE como empresas públicas; el agua es un bien nacional y se impulsa la reforma histórica para que toda persona que desee ser gobernador, Jefe de Gobierno o Presidente de la República tenga una sola nacionalidad: la mexicana.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, en la Ciudad de México los Programas para el Bienestar benefician a 3 millones de personas a través de una inversión de 70 mil 258 millones de pesos (mdp) cuyos beneficiarios se distribuyen de la siguiente forma: un millón 377 mil 198 son derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores; 255 mil reciben la Pensión para Personas con Discapacidad; 321 mil 684 de la Pensión Mujeres Bienestar; 389 mil 305 jóvenes de la Beca para Educación Media Superior; 312 mil 885 estudiantes de secundaria de la Beca Rita Cetina; 387 mil 867 niñas y niños de primaria de Mi Beca para Empezar y 935 mil 462 reciben leche a bajo costo con Leche para el Bienestar.

Además, destacó que en materia de salud se concluyó el Hospital General Regional No. 25 del IMSS en Iztapalapa; el Hospital Oncológico para la Mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero; se construye el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” del ISSSTE; el nuevo Centro de Diagnóstico para los Institutos de Salud; la remodelación del Hospital de Alta Especialidad “General Ignacio Zaragoza” en Iztapalapa del ISSSTE; la ampliación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE; y se pondrán en marcha 804 consultorios del IMSS Bienestar como parte del Servicio Universal de Salud.

Mientras que en infraestructura se destinan cerca de 60 mil mdp. En educación, se construye una nueva preparatoria y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). En movilidad, se concluye la Línea 12 del Metro hasta Observatorio; se apoya la rehabilitación de la Línea 2 del Metro y se aportan los recursos para la Línea 4 del Cablebús.

Además, se inauguró el Tren “Insurgente” de Santa Fe a Observatorio; el Tren “Felipe Ángeles” hasta el AIFA; se construyen las líneas de tren Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. Y en materia de agua, se trabaja en obras para aportar más agua al norte y oriente de la capital, donde también se realizan proyectos de drenaje y saneamiento para disminuir las inundaciones.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, agradeció a la Presidenta de México por las obras y proyectos que ha impulsado en la capital del país e hizo un llamado a la unidad del pueblo para seguir dando respaldo en la defensa de un México libre y soberano.