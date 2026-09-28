Unidades Médicas Móviles Visitarán el Municipio de Villa Hidalgo

Con el objetivo de acercar la salud a todas las regiones del estado, el Gobernador David Monreal Ávila invita a la ciudadanía del municipio de Villa Hidalgo para que se acerque a las Unidades Médicas Móviles que ofrecerán servicios médicos del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Dichas unidades se instalarán en el estacionamiento del Salón Ejidal, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y ofrecerán, entre otros servicios: consulta médica general y electrocardiograma; laboratorio clínico; salud dental; mastografía y radiografía de tórax; densitometría, colposcopía, papanicolaou y ultrasonido; asimismo habrá farmacia y se contará con una ambulancia en caso de requerir traslados.

Todos los servicios son gratuitos y es necesario presentarse con copia de la credencial del INE y de la CURP. En el caso de menores de edad, se deberá presentar copia de la CURP, así como identificación de la madre, padre o tutor.

Es importante recordar que la atención en estas unidades se brinda a la población en general, sin importar si las personas son derechohabientes del IMSS o ISSSTE o si no cuentan con seguridad social.

Los resultados de los análisis de laboratorio se enviarán de manera electrónica directamente al paciente en un plazo de 24 a 48 horas; en tanto que los del papanicolaou se envían en un máximo de 21 días.