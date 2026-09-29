Alcalde de Jerez Trabaja en Coalición con el PRI, Pero se Mantiene en el PRD

“El Nuevo PRD Está Creciendo Mucho”, Asegura

El presidente municipal de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos, afirmó que continuará en las filas del PRD, pero manifestó su respaldo a la construcción de una alianza entre distintas fuerzas políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Luego de acudir a un evento del PRI, explicó que dirigentes priistas como Carlos Peña y “Fito” Bonilla lo invitaron a participar en los trabajos para construir una eventual coalición, aunque aclaró que su presencia no significa un cambio de partido.

“Yo sigo en el PRD, vamos a seguir en el PRD trabajando, pero sí soy de las personas que queremos trabajar en esa unidad, en esa coalición”, señaló.

Ureño consideró que la construcción de acuerdos debe centrarse en Zacatecas y en las necesidades de la población, al señalar que, desde su perspectiva, existe interés ciudadano en que los partidos trabajen juntos.

“Lo que se merece trabajar en la unidad es Zacatecas y su gente”, expresó.

Defiende Papel del PRD

Al hablar sobre la fuerza que podría representar el PRD dentro de una eventual alianza, el alcalde sostuvo que el partido mantiene presencia en distintos municipios y puso como ejemplo a Jerez, donde afirmó que su administración ha avanzado sin apoyo del Gobierno del Estado.

“El PRD, el nuevo PRD, está creciendo mucho. Ganamos varios municipios, por ejemplo, está Jerez”, afirmó.

Aseguró que existen gobiernos municipales emanados del PRD que, desde su perspectiva, han demostrado capacidad para gobernar y que esas experiencias pueden sumarse a un proyecto de coalición.

Jerez Trabaja Para Mantener Nombramiento de Pueblo Mágico

En otro tema, Ureño Bañuelos aseguró que el Ayuntamiento atiende las observaciones realizadas a Jerez relacionadas con el cumplimiento de los criterios para conservar su nombramiento como Pueblo Mágico.

Explicó que el municipio continúa realizando actividades y acciones relacionadas con el programa, aunque reconoció que algunas de ellas no fueron documentadas o reportadas en su momento.

Entre los aspectos que, dijo, fueron atendidos se encuentran la realización de festivales, la disponibilidad de baños en el primer cuadro de la ciudad y el manejo de los comerciantes ambulantes.

Sobre este último punto, señaló que se realizaron modificaciones para evitar la presencia de vendedores en la plaza principal, al considerar que se trata de uno de los aspectos que debían corregirse.

También sostuvo que Jerez mantiene sus festivales y actividades vinculadas con el turismo y que la documentación correspondiente sería presentada antes del plazo establecido.

El alcalde cuestionó además que actualmente los Pueblos Mágicos cuenten con menos recursos, al señalar que el nombramiento conserva su importancia para municipios cuya economía depende en buena medida del turismo.

“Jerez vive del turismo”, afirmó.

Finalmente, Ureño Bañuelos llamó a trabajar en unidad tanto en Jerez como en el resto de Zacatecas y reiteró su postura a favor de construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.