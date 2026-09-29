Ayotzinapa a 12 Años de un Crimen de Estado

Tema en la Apertura de las Terceras Jornadas Interdisciplinarias

Por José Emiliano Garibaldi Toledo/UAZ

En el marco de la apertura de las Terceras Jornadas Interdisciplinarias: literatura y cultura en el siglo XXI, organizadas por la Unidad Académica de Letras (UAL) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el pasado viernes 25 de septiembre, en el Foyer del Teatro Calderón, un día antes de que se cumplieran doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Federico Mastrogiovanni mantuvo un diálogo abierto con estudiantes, egresados y público en general.

El periodista, escritor, traductor y profesor de origen italiano, autor de Ayotzinapa y nuestras sombras. Mitologías de una desaparición forzada (Grijalbo, 2024, finalista de las distinciones Caniem 2024), hizo un breve relato de lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014, proporcionando un marco de referencia, el de la desaparición forzada en este caso, y enfatizó en la importancia de cuestionar las narrativas oficiales que circulan alrededor del llamado caso de los 43.

En dicha obra, el autor analiza las narrativas construidas en torno a Ayotzinapa y explora la manera en que los discursos públicos, mediáticos e institucionales han influido en la comprensión social de los hechos, así como en los procesos de memoria y exigencia de justicia impulsados por los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente de México. El caso provocó una amplia movilización social dentro y fuera del país, visibilizó la crisis de desapariciones que enfrenta la nación y colocó en el centro del debate público las exigencias de verdad, justicia y rendición de cuentas impulsadas por los familiares de las víctimas y diversas organizaciones civiles.

El periodista agregó que muchas narrativas revictimizan a quienes han sido protagonistas del acontecimiento (estudiantes y familiares) e impiden comprender la complejidad de la historia de México, despolitizando así a los actores que han participado de los movimientos sociales.

En un tono crítico, manteniendo una conversación horizontal, Mastrogiovanni invitó a pensar el rol de la sociedad y su actuación política desde lo colectivo, añadió que la movilización de la sociedad civil, a partir del caso de los 43, marcó un punto de quiebre en la organización y búsqueda de los familiares de las personas desaparecidas y, aunque está lejos de resolverse, es un hito de la historia reciente de México.

Los asistentes compartieron a su vez sus experiencias en un ejercicio de reflexión, en tanto Zacatecas es uno de los estados donde la desaparición forzada se ha convertido en una práctica común desde hace diez años. El intercambio permitió establecer vínculos entre la realidad nacional evocada por el caso Ayotzinapa y los desafíos que enfrentan actualmente las familias y colectivos de búsqueda en la entidad.

La conferencia inauguró las actividades de las Terceras Jornadas Interdisciplinarias: literatura y cultura en el siglo XXI, espacio académico que busca fomentar el diálogo entre disciplinas para reflexionar sobre los desafíos sociales, culturales y políticos que atraviesan la realidad contemporánea.

(Revisión: Pamela Girón)