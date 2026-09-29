Jóvenes Exigen Participación y Oportunidades en Zacatecas

“No Somos el Futuro, Somos el Presente”

“No somos el futuro, somos el presente” fue una de las consignas que acompañó a cerca de 30 jóvenes durante la Marcha de las Juventudes, realizada por calles del Centro Histórico de Zacatecas para exigir mayores espacios de participación en las decisiones públicas y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Estudiantes de preparatoria y universitarios partieron de la explanada del Congreso del Estado y recorrieron las calles Dr. Hierro y Genaro Codina, además de parte de la avenida Hidalgo, hasta llegar a Plaza de Armas, donde continuaron con los pronunciamientos.

Con consignas como “Los espacios de los jóvenes, a los jóvenes”, “Jóvenes presentes, jóvenes conscientes” y “Joven, escucha, esta es tu lucha”, los participantes plantearon que las juventudes no deben ser consideradas únicamente como quienes algún día asumirán responsabilidades públicas, sino como personas que ya forman parte de las decisiones y problemáticas que enfrenta el estado.

La movilización también puso sobre la mesa una preocupación que va más allá de la participación política: las condiciones para que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida en Zacatecas.

Entre las demandas mencionadas estuvieron el acceso al empleo y a oportunidades de desarrollo, así como la posibilidad de que quienes estudian o se preparan profesionalmente puedan encontrar alternativas para permanecer en la entidad, en lugar de tener que trasladarse a otros estados ante la falta de opciones.

Miguel Ángel Durán Cisneros, uno de los participantes y dirigente de la movilización, señaló que esta marcha representa el inicio de otras acciones para colocar las demandas de las juventudes en el debate público.

Como parte de los mensajes pronunciados durante el recorrido también se cuestionó la poca presencia de jóvenes en espacios de representación política. Durán Cisneros señaló que actualmente no hay representantes jóvenes en el Senado y que en la Cámara de Diputados federal son seis de 500, de acuerdo con la referencia expuesta durante la movilización.

Más que una Sola voz

Uno de los planteamientos de la marcha fue que las juventudes no constituyen un grupo homogéneo. Los participantes señalaron que existen distintas formas de pensar, organizarse y participar, por lo que la exigencia de espacios no corresponde a una corriente política o a una sola postura.

La intención, expusieron, es que jóvenes con diferentes perspectivas puedan encontrar puntos de coincidencia y participar en asuntos que tienen efectos directos sobre su vida cotidiana.

En ese sentido, defendieron el derecho de las nuevas generaciones no sólo a estudiar y prepararse para incorporarse al mercado laboral, sino también a cuestionar, organizarse, proponer y expresar desacuerdos dentro de la sociedad.

1968 Como Referencia

Durante los pronunciamientos también se hizo referencia al movimiento estudiantil de 1968 y al papel que las juventudes han desempeñado históricamente en distintos procesos sociales del país.

Los participantes plantearon que recordar ese episodio debe servir para reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones en el presente y sobre las formas en que pueden involucrarse en los asuntos públicos.

La marcha concluyó en Plaza de Armas, donde los jóvenes reiteraron su demanda de contar con mecanismos y espacios reales de participación.

La movilización se realizó de cara al proceso electoral de 2027, aunque sus organizadores plantearon sus demandas en términos más amplios: participación, empleo, oportunidades y condiciones para que las juventudes puedan incidir en la vida pública de Zacatecas y construir aquí sus proyectos de vida.