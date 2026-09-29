La Candidatura de Verónica Díaz Robles Representaría “lo Mismo o Peor”: Pavón

“Estamos muy Molestos”, con Medidas Laborales, Señala

El secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos, llamó a impulsar un cambio político rumbo al proceso electoral de 2027 y cuestionó diversas medidas que, desde su perspectiva, han afectado a los trabajadores, particularmente en materia de vivienda, pensiones, impuestos y reparto de utilidades.

Durante sus declaraciones, Pavón sostuvo que existe molestia entre los trabajadores por decisiones que, afirmó, han reducido beneficios laborales y comprometido recursos destinados a su futuro.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó el manejo de las cuentas de vivienda y las Afores, así como la reducción del reparto de utilidades y cambios relacionados con el pago de horas extra.

“Estamos muy molestos”, afirmó, al señalar que los recursos de los trabajadores no deberían utilizarse para otros fines.

El dirigente sindical también criticó el incremento de impuestos y sostuvo que la política de que “pague más el que gane más” debe considerar que quienes tienen mayores ingresos también pueden ser trabajadores que laboran más horas o tienen mayores responsabilidades.

Pavón consideró que estas medidas requieren una revisión y aseguró que el sindicato ha establecido compromisos con legisladores para buscar modificaciones.

Cuestiona Continuidad de Morena en Zacatecas

Al ser cuestionado sobre una eventual candidatura de Verónica Díaz por Morena y una posible continuidad de ese partido en el gobierno de Zacatecas, Pavón respondió que, desde su perspectiva, representaría “lo mismo o peor”.

El dirigente sindical cuestionó la manera en que, según dijo, se ha desarrollado la política gubernamental durante los últimos años y criticó que las administraciones responsabilicen constantemente a gobiernos anteriores de los problemas actuales.

También señaló que los gobiernos deben mantener una relación institucional con los municipios independientemente del partido político al que pertenezcan sus autoridades.

“Es un gobernador de todo el estado de Zacatecas, independientemente de los colores”, afirmó.

Pavón sostuvo que los conflictos políticos entre gobiernos estatales y municipales terminan afectando a la población y llamó a recuperar una relación de coordinación entre las autoridades.

Ve Escenario Favorable Para “Fito” Bonilla

Al preguntarle si una eventual candidatura de Verónica Díaz facilitaría un triunfo del PRI con Adolfo “Fito” Bonilla, Pavón respondió afirmativamente, aunque sus argumentos se basaron en su percepción del escenario político y en referencias a encuestas que dijo conocer por compañeros, sin presentar mediciones durante la entrevista.

También cuestionó la posibilidad de que los programas sociales sean utilizados políticamente durante el proceso electoral y sostuvo que estos recursos deben tener claridad respecto de su origen y aplicación.

El dirigente sindical criticó además el gasto público en proyectos prioritarios del gobierno federal y planteó que, desde su perspectiva, deberían destinarse mayores recursos a infraestructura carretera, salud y educación.

Pavón recordó su paso por la Cámara de Diputados y cuestionó el manejo de recursos públicos destinados a distintos rubros, particularmente en materia de salud.

Proyecto Para Mujeres, Pendiente por Regularización de Terreno

Finalmente, Pavón informó que continúa gestionándose ante la Cámara de Diputados un proyecto relacionado con un terreno destinado a las mujeres, cuya donación presentó, explicó, una complicación técnica debido a que en medio del predio existía una calle.

Señaló que ya se ha revisado la cronología del procedimiento con legisladores y representantes, y que el presidente municipal correspondiente habría enviado el asunto al Congreso para realizar la corrección necesaria.

“Ya nada más es una corrección del terreno”, explicó.

Pavón indicó que se está buscando acelerar el procedimiento, pues, según expuso, la construcción del proyecto no puede avanzar hasta que quede resuelta la situación jurídica del terreno.