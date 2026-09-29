Licenciatura en Salud Pública e Injuventud Buscan Fortalecer Prácticas Profesionales y Servicio Social

Por Alejandro Cardona Félix/UAZ

Con el propósito de generar espacios para prácticas profesionales y servicio social, la Licenciatura en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sostuvo una reunión con el Instituto Estatal de la Juventud (Injuventud), este lunes en el edificio E1 del Campus UAZ Siglo XXI.

Al respecto, el responsable de la Licenciatura en Salud Pública, Francisco Luna Pacheco, en presencia del Coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago, explicó que el encuentro con el encargado del Instituto Estatal de la Juventud del Gobierno del Estado de Zacatecas, Mauricio Acevedo Rodríguez, tuvo como objetivo establecer las bases para un convenio específico de colaboración, tomando como referencia el convenio marco que ya existe entre la UAZ y dicho organismo.

Señaló que uno de los principales intereses es generar espacios en los municipios del estado, mediante los institutos municipales de atención a la juventud, para que las y los estudiantes de Salud Pública puedan realizar sus prácticas profesionales y servicio social, al tiempo que contribuyen con acciones dirigidas a la población joven.

El académico destacó que esta vinculación permitirá a las y los estudiantes trasladar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria a escenarios reales y participar en el abordaje de problemáticas como la salud mental, la prevención del suicidio y la atención primaria en salud, temas estrechamente relacionados con el campo de la Salud Pública.

Asimismo, explicó que este acercamiento permitirá conocer los distintos programas y convocatorias que impulsa el Injuventud, particularmente aquellos relacionados con el rescate de espacios físicos, infraestructura y proyectos destinados a atender problemáticas de carácter transversal.

Por último, Francisco Luna Pacheco subrayó que este tipo de colaboraciones también contribuyen a generar escenarios de aprendizaje y experiencia profesional, además de abrir posibles oportunidades laborales para las y los estudiantes una vez que concluyan sus prácticas profesionales o servicio social.

(Revisión: Pamela Girón)