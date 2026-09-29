Maestros de la Normal de San Marcos Toman Instalaciones de Educación

Exigen Pagos y Regularización Laboral

Docentes de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos”, de San Marcos, tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en Zacatecas, para exigir que se agilicen los procesos de contratación, promoción y recategorización.

Además, los maestros señalaron que al menos 12 docentes acumulan ya dos quincenas sin recibir su salario, situación que, aseguran, se ha presentado de manera recurrente durante los últimos dos años.

Además, cuestionaron la asignación de algunas plazas y señalaron que deberían otorgarse mediante los procesos de promoción correspondientes.

Los docentes advirtieron que, de no registrarse avances en los próximos días, podrían continuar con sus movilizaciones.

Por su parte, la Secretaría de Educación ofreció mantener mesas de diálogo con los trabajadores para buscar acuerdos y atender los pagos pendientes y sus demandas laborales.