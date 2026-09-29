Rechazo Mayoritario a Verónica Robles Como Coordinadora de la 4T: Encuesta

456.8 de Inconformes Prefieren a Ulises Mejía Haro

La designación de Verónica Díaz como coordinadora de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 en Zacatecas registra 63.2 por ciento de inconformidad, frente a 28.9 por ciento de personas que manifestaron estar conformes, de acuerdo con una encuesta publicada este 28 de septiembre por LaEncuesta.MX.

El ejercicio forma parte de una medición realizada en diez entidades que tendrán elecciones para gubernatura en 2027 y muestra diferencias importantes en la recepción de los perfiles seleccionados por la llamada 4T.

En Zacatecas, la inconformidad con la designación de Díaz se ubica entre las más altas de los estados incluidos en la medición. Guerrero registra 76.3 por ciento; Sinaloa, 74.2 por ciento, y Michoacán, 73.4 por ciento.

En contraste, Campeche presenta el mayor porcentaje de conformidad, con 74.1 por ciento respecto a Pablo Gutiérrez Lazarus. Le siguen Quintana Roo, con 64.9 por ciento para Eugenio “Gino” Segura, y Querétaro, con 61.4 por ciento para Santiago Nieto.

En Baja California, Julieta Ramírez registra 54.3 por ciento de conformidad y 41.6 por ciento de inconformidad, mientras que en Aguascalientes Nora Ruvalcaba obtiene 49.4 y 44.8 por ciento, respectivamente.

En Colima, 50.3 por ciento de los encuestados manifestó inconformidad con la designación de Rosa María Bayardo, frente a 41.2 por ciento de conformidad.

Ulises Mejía, la Principal Alternativa Entre Inconformes en Zacatecas

La medición también preguntó a las personas que expresaron inconformidad con la designación a quién hubieran preferido como coordinador.

En Zacatecas, Ulises Mejía Haro concentra 46.8 por ciento de las preferencias dentro de ese grupo.

El dato corresponde exclusivamente a quienes previamente dijeron estar inconformes con la designación de Verónica Díaz, por lo que no representa el porcentaje del total de personas encuestadas en el estado.

El comportamiento es diferente en otras entidades. En Guerrero, Félix Salgado Macedonio concentra 76.8 por ciento de las preferencias entre los inconformes; en Michoacán, Raúl Morón registra 48.3 por ciento.

En Sinaloa, las preferencias aparecen más divididas: María Teresa Guerra obtiene 30.7 por ciento, Gerardo Vargas 29.6 por ciento y Omar López 25.1 por ciento.

En Colima, Gricelda Valencia registra 48.2 por ciento y Joel Padilla 43.5 por ciento entre quienes manifestaron inconformidad con la designación.

Metodología

De acuerdo con la ficha metodológica de LaEncuesta.MX, se realizaron 1,000 entrevistas por entidad federativa a personas mayores de 18 años con teléfono celular personal.

El levantamiento se realizó del 25 al 27 de septiembre de 2026 mediante el sistema de entrevista telefónica asistida por computadora (CATI), con selección aleatoria de números celulares a partir del Plan Nacional de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El diseño muestral fue probabilístico y la encuesta reporta un margen de error teórico de ±3.5 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95 por ciento y una tasa general de rechazo de 45 por ciento.

La pregunta sobre a quién hubieran preferido como coordinador se aplicó únicamente a las personas que previamente manifestaron estar inconformes con la designación.

La medición corresponde a la percepción registrada al momento del levantamiento y no constituye una encuesta de intención de voto para la elección de 2027.