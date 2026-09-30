Cierran “Muchas” Escuelas en el sur del Estado por Disminución de Población Infantil y Migración

Principalmente en Nivel Preescolar: Armando Delgadillo

La disminución de la población infantil y la migración ya tienen efectos visibles en el sistema educativo de Zacatecas, particularmente en comunidades del sur del estado, donde algunos planteles han cerrado y otros enfrentan reajustes debido a la reducción de su matrícula.

Armando Delgadillo Rubalcava, titular de la Secretaría de Educación, reconoció que esta situación representa una realidad que la dependencia debe atender, principalmente en el nivel preescolar, donde cada vez se registra una menor cantidad de estudiantes.

Explicó que el descenso de la natalidad a nivel nacional y el fenómeno migratorio que caracteriza a distintas regiones de Zacatecas han modificado la distribución de la población escolar.

“En Zacatecas, el tema de la migración también nos ha obligado a cerrar muchas escuelas; hoy nos está obligando también a hacer los reajustes en los propios centros educativos”, señaló.

Los efectos, dijo, son más notorios en la región de los Cañones y el sur del estado, donde la tradición migrante ha contribuido a una reducción considerable de la población escolar.

En contraste, señaló que la zona norte mantiene una población más estable, mientras que en la región metropolitana, particularmente en Guadalupe, se ha observado un incremento.

El comportamiento también es distinto dependiendo del nivel educativo. Delgadillo Rubalcava explicó que la reducción se hace evidente principalmente en preescolar, mientras que la mayor concentración de estudiantes se encuentra actualmente a partir de secundaria y en educación media superior.

Escuelas con Pocos Alumnos

El secretario de Educación reconoció que ya existen planteles que han cerrado como consecuencia de esta disminución de estudiantes, aunque no precisó el número.

Como ejemplo, mencionó el caso de una telesecundaria en Tequetón, donde permanecían únicamente cinco estudiantes.

Relató que padres de familia y docentes acudieron recientemente para solicitar que el plantel continuara operando pese a la baja matrícula, situación que, señaló, también obliga a la autoridad a revisar la viabilidad de mantener determinados servicios educativos con una cantidad mínima de alumnos.

Delgadillo Rubalcava sostuvo que los reajustes derivados de la disminución de matrícula no implican dejar sin empleo a los docentes, pues existen mecanismos para reubicarlos en otros planteles.

Explicó que, cuando una escuela registra un reajuste y un maestro debe salir del plantel, se le da prioridad para participar en los siguientes movimientos, considerando también el principio de vecindad.

“Hay maestros que a su consideración tienen siempre el principio de vecindad, pero hay algunos otros que deciden, cuando hay reajuste, elegir alguna otra escuela de su comunidad”, explicó.

Opciones Para Estudiantes

Ante el cierre de algún plantel, la Secretaría de Educación busca ofrecer alternativas para evitar que la disminución de matrícula termine convirtiéndose en una interrupción de los estudios para niñas y niños de las comunidades.

Entre las opciones se encuentra el servicio del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), al que pueden recurrir las localidades donde ya no existe una escuela regular con las condiciones necesarias para atender a los estudiantes.

También mencionó los bachilleratos Margarita Maza, ubicados en zonas con condiciones de vulnerabilidad y movilidad, como otra alternativa para garantizar la continuidad educativa.

“Al cierre de una escuela, siempre ofrecemos opción de atención a las niñas y a los niños”, afirmó.

Conflictos en Planteles

Durante la misma declaración, el secretario también abordó algunos conflictos registrados recientemente en escuelas del estado.

Mencionó que en Villa García un plantel fue tomado debido a un conflicto entre la planta docente y la directora, situación que, dijo, se presenta de manera recurrente ante la Secretaría de Educación.

También se refirió al caso de San Marcos, donde existe inconformidad por una plataforma utilizada para registrar el ingreso y salida de los estudiantes.

De acuerdo con Delgadillo Rubalcava, el sistema fue implementado mediante un acuerdo de la asamblea de madres y padres de familia y busca funcionar como alternativa ante las restricciones al uso de teléfonos celulares en los planteles.

La plataforma permite registrar el ingreso del alumno y posteriormente su salida, explicó, y aseguró que cuenta con respaldo en los reglamentos de las asociaciones de padres de familia.

Añadió que otras instituciones han mostrado interés en utilizar sistemas similares y mencionó que el Tecnológico de Río Grande incluso realizó gestiones para adquirir una plataforma de este tipo.

Sobre el conflicto con normalistas de San Marcos, Delgadillo Rubalcava sostuvo que participan estudiantes menores de edad y afirmó que éstos estarían siendo movilizados por un grupo de maestros que mantiene diferencias con la directora del plantel. Esta es la versión expuesta por el secretario durante la entrevista.