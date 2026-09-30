Congreso Rinde Segundo Informe: 328 Iniciativas y 252 Productos Aprobados

Reconocen Trayectoria de Leonor Varela Parga

Durante el segundo año de actividades de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas se presentaron 328 iniciativas y fueron aprobados 252 productos legislativos, además de que el Pleno analizó y aprobó ocho minutas de reformas constitucionales.

Los resultados corresponden al periodo del 7 de septiembre de 2025 al 10 de septiembre de 2026 y fueron presentados este martes durante la sesión solemne en la que el presidente de la Mesa Directiva, diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, rindió el Segundo Informe de Actividades del Congreso local.

Durante este periodo se llevaron a cabo 116 sesiones legislativas, correspondientes a dos periodos ordinarios de sesiones y sus respectivos recesos.

El informe concentró las actividades realizadas por la Asamblea durante el último año y destacó el trabajo de las distintas áreas técnicas y del personal que participa en el funcionamiento del Poder Legislativo.

En materia presupuestal, el Congreso informó que para el ejercicio fiscal 2026 le fueron asignados 366 millones 125 mil 6 pesos.

De ese presupuesto, al 10 de septiembre se había ejercido 75 por ciento, de acuerdo con lo presentado durante la sesión solemne.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que el informe representa el resultado del trabajo conjunto de las y los diputados que integran la LXV Legislatura, así como de las áreas técnicas y del personal del Poder Legislativo.

Reconocen Trayectoria de Leonor Varela

Durante la misma sesión solemne, el Congreso del Estado entregó la medalla “Tomás Torres Mercado al Mérito Jurídico” a Leonor Varela Parga, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones en el ámbito del derecho.

Varela Parga ha ocupado distintos cargos relacionados con la impartición de justicia y la defensa de los derechos humanos, entre ellos magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y jueza.

También se ha desempeñado como docente.

El reconocimiento busca distinguir su trayectoria y sus aportaciones al derecho, la impartición de justicia y el servicio público en Zacatecas.