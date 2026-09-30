Diésel en Zacatecas Sube 61% Desde 2017

Se Ubica Entre los más Caros del País

El precio promedio del diésel en Zacatecas pasó de 17.10 pesos por litro en 2017 a 27.60 pesos en el corte de 2026, un incremento nominal de 61.4%, el mayor entre los tres combustibles incluidos en el informe de TResearch.

Durante el mismo periodo, la gasolina Premium aumentó de 17.90 a 27.70 pesos por litro, equivalente a 54.7%, mientras que la Magna pasó de 16.20 a 24 pesos, un alza de 48.1%.

El reporte, con información hasta agosto de 2026, también coloca a Zacatecas entre las entidades con los precios más elevados del diésel.

Entre los Estados con Diésel más Caro

En el comparativo estatal, sólo seis entidades presentan valores superiores al de Zacatecas: Quintana Roo, con 28.40 pesos; Baja California Sur, con 28.10; Oaxaca, con 28; Nayarit y Durango, con 27.80, y Michoacán, con 27.70.

Zacatecas comparte con Guanajuato el precio publicado de 27.60 pesos. En el extremo contrario, Baja California registra el menor valor, con 26.60 pesos, seguido de Tamaulipas, con 26.70.

La entidad también supera a varios de sus vecinos: Aguascalientes, Jalisco y Coahuila reportan 27.40 pesos, mientras San Luis Potosí registra 27.30.

Premium y Diésel Suben; Magna Baja Ligeramente

Frente a los promedios de 2025, la Premium presenta el mayor incremento en Zacatecas: pasa de 26.10 a 27.70 pesos, una diferencia aproximada de 6.1%. El diésel aumenta de 26.50 a 27.60 pesos, equivalente a 4.2%.

La Magna muestra una ligera reducción, de 24.20 a 24 pesos por litro, alrededor de 0.8%.

Con los valores del reporte, una carga de 50 litros representa 1,385 pesos de Premium, 1,380 de diésel y 1,200 de Magna.

La Premium También Encabeza el Aumento Nacional

En el apartado mensual de México, TResearch señala que entre agosto de 2025 y agosto de 2026 la Premium aumentó 11.1%, el diésel 3.1% y la Magna 0.5%.

Los promedios nacionales de agosto de 2026 fueron de 28.50 pesos para Premium, 27 para diésel y 23.70 para Magna.

En la clasificación estatal de Magna, Quintana Roo presenta el mayor precio, con 24.80 pesos por litro, y Tamaulipas el menor, con 21.90. Zacatecas se ubica en el grupo de entidades que registran 24 pesos. En Premium, Nuevo León encabeza el listado con 28.50 pesos, frente a los 27.70 de Zacatecas.