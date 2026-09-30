Fiscalía Afectó a mi Familia, Relaciones Personales y Actividad Laboral: A. Girón

Exige Disculpa Pública por Difusión de Ficha de Vinculación a Proceso

Antonio Girón denunció públicamente afectaciones a su familia, relaciones personales y actividad laboral, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado difundiera una ficha relacionada con un proceso penal en su contra, cuya publicación, afirmó, utilizó una fotografía antigua y posteriormente fue compartida por funcionarios públicos.

Durante una declaración ante medios de comunicación, el empresario y ex diputado sostuvo que enfrenta un proceso por señalamientos relacionados con violencia familiar y violencia vicaria, pero rechazó las acusaciones y afirmó que se considera inocente mientras el procedimiento continúa.

Explicó que el proceso surgió después de una situación relacionada con uno de sus hijos y que, tras acudir ante un juez, se realizó una formulación de imputación. Señaló que se encuentra en una etapa inicial del procedimiento y que será ante las instancias judiciales donde se determinará lo correspondiente.

Uno de sus principales cuestionamientos fue la difusión de una ficha por parte de la Fiscalía, ya que, según afirmó, la imagen utilizada no corresponde a su apariencia actual.

“Es una foto que no es actual”, señaló, al explicar que lleva más de una década sin utilizar barba y considerar que debió existir un procedimiento para determinar qué imagen utilizar en una publicación de ese tipo.

Girón sostuvo que, aunque en la ficha se incluye la leyenda de que una persona es inocente hasta que se determine su culpabilidad, la difusión del documento ya habría tenido consecuencias en su entorno.

Afirmó que algunas personas han cambiado su trato hacia él a partir de la publicación, incluso en actividades personales y laborales. Como ejemplo, relató que una persona a la que había invitado a participar en un podcast decidió cancelar el encuentro después de conocer la situación jurídica que enfrenta.

“Empieza a dañar toda mi reputación, mi dignidad y mi ambiente familiar y laboral entre amigos”, expresó.

También señaló que la publicación tuvo una amplia circulación en redes sociales y cuestionó que funcionarios públicos la hayan compartido. Sin identificar a las personas que, dijo, realizaron estas publicaciones, afirmó que algunas serían funcionarios de primer nivel.

“Desconozco cuál sea el móvil, por qué el interés de dañar mi imagen”, manifestó.

Girón aseguró que nunca ha estado detenido, ni antes ni durante el inicio del proceso, por lo que cuestionó que se haya difundido una ficha relacionada con su situación jurídica.

Durante el intercambio con los medios, precisó que no se trata de una ficha de búsqueda o detención, sino de una publicación relacionada con su vinculación a proceso.

Frente a las afectaciones que, aseguró, ha sufrido, informó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al considerar que sus derechos fueron vulnerados.

Dijo que, por ahora, no contempla emprender una demanda contra las autoridades y manifestó que mantiene su confianza en las instituciones. Explicó que su intención es continuar el procedimiento mediante su defensa jurídica y recurrir a las instancias correspondientes.

“No necesito irme de demanda en demanda”, señaló, al expresar también temor de que una confrontación pública con la Fiscalía pueda generar mayores consecuencias para él.

Girón pidió además una disculpa pública por las afectaciones que, aseguró, la difusión de la ficha ha provocado en su familia, particularmente en sus hijos menores.

“Me merezco una disculpa pública por las afectaciones que tengo hacia mi familia, hacia mis hijos menores”, expresó.

El proceso judicial, aclaró, continuará por las vías correspondientes, mientras que la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos busca revisar los señalamientos relacionados con la actuación y difusión de información por parte de las autoridades.