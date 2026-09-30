Impulsan Financiamiento y Capacitación Para Artistas, Artesanos y Emprendedores

También les Ofrecen Talleres y Acompañamiento

Tener un buen producto no siempre es suficiente para convertir una idea en un negocio sostenible. Para decenas de artistas, artesanos y emprendedores zacatecanos, uno de los principales obstáculos está después de crear: conseguir financiamiento, ordenar sus finanzas, profesionalizarse y encontrar compradores fuera de su círculo habitual.

Con ese reto como punto de partida, el Instituto Zacatecano de Cultura, la Secretaría de Economía y organismos financieros anunciaron una serie de acciones para acercar a los pequeños negocios a capacitación, financiamiento y nuevos mercados.

El anuncio se realizó en el marco de una nueva edición del Bazar Creativo, proyecto que desde 2022 ha reunido a más de 200 marcas y emprendimientos vinculados con el arte y la creatividad.

Dulce Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, explicó que el bazar ha buscado ir más allá de ofrecer un espacio para vender productos, al incorporar talleres y acompañamiento en temas como marketing, identidad visual y desarrollo de marca.

La próxima edición reunirá a más de 60 emprendimientos dedicados a la artesanía, grabado, arte, confección, moda y otras expresiones creativas, además de cinco presentaciones musicales.

Pero esta vez el objetivo será también acercar a quienes participan en el bazar con opciones de financiamiento y herramientas para hacer crecer sus proyectos.

Dinero y Capacitación Para Quienes Están Empezando

Uno de los componentes será la primera Feria de Financiamiento para el Progreso y el Arte, que buscará poner en contacto directo a artistas, artesanos y emprendedores con instituciones financieras.

La propuesta incluye la participación de Fondo Plata, banca comercial, banca social y otras instituciones, además de organismos como FIRA y Nacional Financiera.

También participará el Centro de Emprendimiento y Negocios de la UAS, que brindará asesoría y mentoría a personas que todavía necesitan estructurar sus proyectos antes de presentarlos ante una institución financiera.

La intención, explicó Juan Carlos Medina Mazoco, director del Consejo de Desarrollo Económico del Estado, es que quienes tienen una idea puedan recibir orientación para convertirla en un proyecto con posibilidades reales de financiamiento.

Para Juan Pablo Muñoz Chávez, representante de la Asociación de Bancos de México en Zacatecas, uno de los primeros pasos para un emprendimiento es aprender a separar las finanzas personales de las del negocio.

También señaló la importancia de formalizar los cobros, aceptar pagos electrónicos, ordenar los ingresos y comenzar a construir un historial financiero.

“Un emprendimiento que hoy puede vender una fotografía, una prenda, un alimento, puede parecer una acción pequeña, pero desde su primera venta empieza a formar y a construir su historia financiera”, explicó.

La idea es que el financiamiento no sea el primer paso, sino una herramienta a la que los emprendedores puedan llegar después de ordenar y fortalecer sus proyectos.

La Siguiente Barrera: Llegar a Compradores

Además del financiamiento, las instituciones buscan abrir oportunidades para que las empresas zacatecanas puedan vender fuera del estado.

Para ello se anunció la participación de Zacatecas en “Fábrica de Negocios Más Cerca de Ti, Región Norte”, encuentro que se realizará el 6 y 7 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

El evento contempla más de 800 citas de negocios con compradores de alrededor de 20 cadenas comerciales, entre ellas Walmart, Soriana, Oxxo, 7-Eleven, La Comer, Suburbia, Home Depot y Mercado Libre, de acuerdo con la información presentada.

La intención es que empresas y emprendedores puedan presentar directamente sus productos a compradores de supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes, marketplaces y otros canales comerciales.

Además de las reuniones de negocios, habrá 13 conferencias y actividades de capacitación para que los participantes conozcan los requisitos y herramientas necesarios para acceder a nuevos mercados.

El evento será gratuito.

Capacitación con Reconocimiento Oficial

Otro de los programas presentados busca atender una problemática distinta: emprender también requiere aprender.

A través del programa Territorio Emprendedor se puso en marcha un primer grupo piloto de capacitación en colaboración con el Cecati 81 Zacatecas.

La diferencia es que las competencias adquiridas podrán contar con una certificación oficial expedida por la Secretaría de Educación Pública federal.

El esquema contempla capacitación en temas relacionados con el emprendimiento y posteriormente la validación de las competencias de los participantes.

Además, la capacitación podrá realizarse a distancia, con la intención de que personas de otros municipios e incluso zacatecanos que viven en Estados Unidos puedan acceder a ella.

La apuesta, según lo planteado durante la presentación, es que una persona no tenga que quedarse únicamente con la idea o con un producto artesanal para poder emprender, sino que tenga acceso a capacitación, financiamiento y compradores.