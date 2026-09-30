Morena: Verónica Robles Obtuvo 21.3% de Preferencias; Ulises Mejía 15.3%

Presenta Resultados de sus Encuestas

En medio de las inconformidades por la designación de Verónica Díaz Robles, Morena presentó los resultados de las encuestas con las que definió sus coordinaciones estatales rumbo a 2027. Para Zacatecas, las cifras colocan a Díaz en primer lugar, con 21.3% de preferencia y una ventaja de seis puntos porcentuales sobre Ulises Mejía Haro.

La divulgación de los datos permite conocer el resultado que sustentó la decisión partidista, después de que Página 24 publicara una medición de LaEncuesta.mx en la que 63.2% de los entrevistados manifestó inconformidad con la designación, frente a 28.9% que expresó conformidad.

En el proceso interno de Morena, Díaz obtuvo además 9.75 de diez puntos posibles, de acuerdo con el resumen de resultados recopilado por TResearch y atribuido a la Comisión Nacional de Encuestas del partido. La dirigencia presentó las cifras y explicó su método de evaluación este 29 de septiembre.

Los Números Detrás de la Decisión

En la pregunta sobre quién debería encabezar la candidatura de Morena, PT y PVEM, Ulises Mejía registró 15.3%, detrás del 21.3% de Díaz.

José Narro Céspedes y Carlos Puente Salas obtuvieron 9.4% cada uno; Geovanna Bañuelos de la Torre, 9.2%, y Julia Olguín, 2.5%.

Díaz también encabezó el nivel de conocimiento entre los seis perfiles incluidos, con 44%. Le siguieron Narro, con 38%; Mejía, con 36%; Puente, con 27%; Bañuelos, con 26%, y Olguín, con 15%.

El sistema de selección distribuye diez puntos entre preferencia como candidato, opinión positiva, disposición a votar, valoración como buen candidato y atributos personales. La preferencia tiene el mayor peso individual, con tres puntos. Bajo ese mecanismo, Díaz reunió 9.75 puntos.

El Resultado Interno y la Inconformidad Posterior

Por su parte, la encuesta de LaEncuesta.mx, levantada del 25 al 27 de septiembre, preguntó por la conformidad con la decisión ya tomada. Además del 63.2% de inconformidad y el 28.9% de conformidad, registró 7.9% de personas sin respuesta.

Entre quienes expresaron inconformidad, 46.8% señaló que hubiera preferido a Ulises Mejía, 31.4% a Geovanna Bañuelos y 14.1% a José Narro; otro 7.7% no respondió.

Ese ejercicio ubicó a Zacatecas como la cuarta entidad con mayor inconformidad entre diez estados analizados, por debajo de Guerrero, Sinaloa y Michoacán.

Así, los datos divulgados por Morena presentan a Díaz como ganadora de su procedimiento de selección, mientras la medición posterior de LaEncuesta.mx documenta desacuerdo con esa decisión entre la población consultada.

Fuentes y alcance: Resultados de Morena presentados el 29 de septiembre y recopilados por TResearch; encuesta de LaEncuesta.mx levantada del 25 al 27 de septiembre, con mil entrevistas en Zacatecas y margen de error teórico de ±3.5 puntos. Son ejercicios distintos: uno mide preferencias entre aspirantes y el otro la conformidad con la designación. El 46.8% de Mejía en el segundo corresponde únicamente a los inconformes. El resumen de TResearch no incluye la ficha técnica completa del levantamiento de Morena.