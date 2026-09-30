“Reconocer a los Animales Como Seres Sintientes es Asumir una Responsabilidad Moral, Ética y Jurídica”

Geovanna Bañuelos:

“Reconocer a los animales como seres sintientes representa asumir una responsabilidad moral, ética y jurídica”, destaca la senadora Geovanna Bañuelos tras aprobarse la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que obliga a las autoridades a prevenir el abandono, atender a los animales y promover la adopción responsable.

La importancia radica en que México cuente con una ley general que establezca responsabilidades para la Federación, los estados y los municipios, y convierta el cuidado animal en una tarea pública permanente, con presupuesto, vigilancia y mecanismos para exigir resultados, señaló la legisladora por Zacatecas.

En tribuna, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que la nueva legislación establece campañas permanentes de vacunación, desparasitación, esterilización gratuita para perros y gatos, y adopción, así como la obligación de los municipios de rescatar y resguardar a los animales abandonados.

La reforma también obliga a mirar el daño después del rescate y establece que quien maltrate o abandone deberá responder por la atención veterinaria, los tratamientos, la rehabilitación y los gastos de resguardo. Habrá sanciones y mecanismos para denunciar. Así, la responsabilidad alcanza a quien causó el sufrimiento y las personas que salvan animales heridos, que sepan que cuentan con respaldo para procurar su recuperación, detalló la senadora.

Geovanna Bañuelos enfatizó que la protección abarca además a los animales de trabajo, a la fauna silvestre y a los que se encuentran bajo cuidado humano en distintos establecimientos. Incorpora a los animales en la protección civil y lleva el respeto hacia ellos a la educación. Porque prevenir la crueldad también exige enseñar a las nuevas generaciones que ninguna forma de vida está a nuestra disposición para ser lastimada.

Finalmente, la líder petista reconoció que esta reforma nace del trabajo de quienes sostienen albergues, salen de madrugada a rescatar y comparten lo poco que tienen para pagar la consulta veterinaria de un animal abandonado.

“Su entrega nos trajo hasta aquí; ahora nos corresponde lograr que esa lucha se traduzca en protección real. Desde el Partido del Trabajo vamos a exigir que estas obligaciones se cumplan. Ningún animal debería depender de la suerte para encontrar cuidado. Ellos no pueden denunciar su abandono ni reclamar justicia; nosotros sí podemos impedir que la crueldad siga encontrando refugio en nuestra indiferencia”, concluyó.