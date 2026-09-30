Zacatecas Busca Retener Mayor Valor de la Minería con Proyectos y Proveedores Locales: Jorge Miranda

Parte Importante de Minerales Extraídos Termina en China, Admite

Aunque la minería mantiene un peso importante en la economía de Zacatecas, el reto para el estado es lograr que una mayor parte del valor generado por esta actividad permanezca en la entidad mediante el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Economía, señaló que actualmente una parte importante de los minerales extraídos en México termina en mercados internacionales, particularmente en China, por lo que consideró necesario impulsar cambios de fondo para modificar esta dinámica.

“Se tienen que hacer cambios estructurales muy fuertes para hacer un cambio en ese sentido”, afirmó.

Explicó que desde Zacatecas se han comenzado a impulsar acciones de vinculación entre el sector minero y los proveedores locales, con la intención de que las empresas instaladas en la entidad puedan adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios dentro del propio estado.

El funcionario consideró que este proceso puede contribuir a incrementar las cadenas de valor y generar un mayor impacto económico local.

Sin embargo, reconoció que Zacatecas enfrenta dificultades para competir con las entidades que concentran las mayores economías del país.

Señaló que las principales economías son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, mientras que Zacatecas y Aguascalientes no se encuentran entre las 20 primeras.

Ante este escenario, sostuvo que se requieren cambios de fondo para mejorar la posición del estado en materia de competitividad.

Más Proyectos Mineros

Miranda Castro consideró que los nuevos proyectos mineros que se desarrollan en Zacatecas pueden contribuir a mejorar la actividad económica, siempre que exista una vinculación efectiva con el sector productivo y se fortalezca la participación de proveedores locales.

En ese contexto, informó que recientemente fueron autorizados los permisos ambientales que estaban pendientes para los proyectos de Minera Aluminio de Melchor Ocampo y Cerro de Oro, de Álamos Gold.

Explicó que se trataba de los últimos permisos ambientales que estaban pendientes para seis proyectos mineros que, de acuerdo con lo señalado, permanecían detenidos desde hace más de cinco años.

El funcionario indicó que estos proyectos lograron las autorizaciones correspondientes durante aproximadamente año y medio y consideró que la aprobación más reciente ocurrió en un momento favorable para la actividad minera estatal.

Sobre el proyecto de Cerro de Oro, señaló que representa una inversión estimada de entre 250 y 300 millones de dólares y cuenta con capital canadiense.

Miranda Castro destacó la importancia de fortalecer la relación con Canadá, no únicamente en materia minera, sino para aprovechar otros mecanismos de cooperación e inversión que puedan beneficiar a Zacatecas.

Aún Faltan Permisos

La obtención de las autorizaciones ambientales no significa que las empresas puedan comenzar de inmediato sus operaciones, ya que todavía deben completar otros trámites ante autoridades federales, estatales y municipales.

No obstante, Miranda Castro sostuvo que los permisos ambientales representaban una de las partes más complejas del proceso y que ésta ya fue superada para los proyectos mencionados.

En el caso de Minas de San Nicolás, en Villa González Ortega, explicó que actualmente se trabaja con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) en el proyecto relacionado con el suministro de agua.

El proyecto, indicó, quedó condicionado a que la operación no afecte el acuífero de la zona y a que el agua utilizada sea tratada.

Seguridad en las Minas

La actividad minera también mantiene pendiente el tema de la seguridad de los trabajadores, particularmente después de los accidentes fatales registrados este año.

Aunque Miranda Castro reconoció que la supervisión de las condiciones laborales corresponde principalmente al ámbito federal, afirmó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con las empresas.

Señaló que la semana pasada sostuvo una conversación con Luis Eduardo, CEO de Frisco, empresa donde ocurrió el último accidente mencionado durante la entrevista.

Indicó que actualmente se encuentra en proceso el dictamen técnico correspondiente y que, mientras se determina lo ocurrido, el gobierno estatal mantiene acompañamiento a la familia de la persona fallecida.

De acuerdo con el funcionario, la empresa está a cargo del apoyo económico y de las acciones de reparación correspondientes, además de brindar atención psicológica a la familia.

“Lo más importante es el acompañamiento a la familia, el apoyo psicológico y, por supuesto, el hecho de que la empresa se hace cargo de todo el tema económico”, señaló.

Miranda Castro agregó que la Secretaría de Economía mantiene comunicación con los directivos de las distintas unidades mineras para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir.