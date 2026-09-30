Zacatecas Registra 43 Muertes Infantiles en 2026, 10 en Septiembre: Ríos Gómez

Enfermedades Respiratorias Agudas, la Principal Causa

Zacatecas acumula 43 muertes infantiles en lo que va de 2026, de las cuales 10 ocurrieron durante septiembre, informó Joel Ríos Gómez, responsable del Comité Estatal para la Reducción de la Mortalidad en la Infancia (Coermi).

Explicó que las principales causas de defunción entre los menores son las enfermedades respiratorias agudas, seguidas de los accidentes y los padecimientos diarreicos.

Entre los casos más recientes se encuentran dos muertes por neumonía y una por deshidratación, además de fallecimientos relacionados con accidentes automovilísticos, muerte súbita infantil y asfixia por alimentos.

El especialista señaló que, pese a estas cifras, Zacatecas se mantiene por debajo de la media nacional en mortalidad infantil.

Ante los casos derivados de accidentes, hizo un llamado a madres, padres y tutores a reforzar la supervisión de los menores y evitar situaciones de riesgo, como permitir que viajen en las bateas de camionetas o desciendan de vehículos en movimiento.

También recomendó mantener fuera de su alcance recipientes con agua y sustancias tóxicas, como cloro y productos de limpieza, especialmente aquellas almacenadas en envases de refresco o jugo.

A nivel nacional, las principales causas de muerte infantil están relacionadas con afecciones perinatales, seguidas por influenza, neumonía e infecciones gastrointestinales.