Leer es un Acto de Rebeldía: Jennifer Ortiz

Inician Jornadas Literarias y de Divulgación

Con la intención de generar un espacio de encuentro entre literatura, ciencia y divulgación del conocimiento, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) puso en marcha sus primeras Jornadas Literarias y de Divulgación, dirigidas a la comunidad universitaria.

Durante el inicio de las actividades, organizadores destacaron la necesidad de ampliar la circulación del conocimiento más allá de los espacios especializados y generar vínculos entre quienes escriben, investigan y producen conocimiento con otros sectores de la sociedad.

La jornada busca reunir actividades relacionadas con la creación literaria, la lectura y la divulgación científica y humanística, bajo la idea de que tanto la literatura como la ciencia parten de la curiosidad y de la necesidad de comprender el mundo y las experiencias humanas.

Durante su intervención, la coordinadora del Sistema de Bibliotecas de la UAZ, Jennifer Ortiz Letechipía, planteó que, en un contexto marcado por el avance de los algoritmos y las nuevas tecnologías, la escritura y la lectura adquieren una relevancia particular.

“Leer es un acto de rebeldía”, sostuvo al referirse a los cambios tecnológicos que han transformado la manera en que las personas acceden y producen información.

Señaló que, aunque las herramientas tecnológicas pueden procesar grandes cantidades de datos y modificar las formas de comunicación, no sustituyen el valor de la experiencia humana, la empatía, la identidad ni la capacidad de generar preguntas y pensamiento crítico.

Desde esta perspectiva, planteó que conservar, proteger y difundir el trabajo de escritores e investigadores no debe entenderse únicamente como una tarea académica, sino también como una forma de preservar espacios para la reflexión y la creatividad.

Por su parte, durante el mensaje de bienvenida se destacó que la literatura permite acercarse a otras voces, experiencias y realidades, mientras que la divulgación facilita que el conocimiento llegue a públicos más amplios.

Las jornadas contemplan la participación de integrantes de distintas áreas de la universidad y tienen entre sus actividades un taller de escritura y literatura impartido por el escritor Joel Flores, quien participa como invitado especial.

En el acto inaugural estuvieron autoridades de la Secretaría Académica, la Coordinación de Docencia, el Sistema de Bibliotecas y el Programa Editorial de la UAZ.

La universidad planteó que el encuentro busca también fortalecer la formación de estudiantes y abrir espacios para que la comunidad universitaria tenga contacto con escritores, investigadores y distintas formas de producción y difusión del conocimiento.