Siete Retratos de Santas Novohispanas en la Edición 25 del Festival Barroco

Anuncian 40 Actividades, del 8 al 11 del Octubre

El Museo de Guadalupe conmemorará los 25 años del Festival Barroco con una exposición que reúne siete retratos de santas novohispanas y una programación de 40 actividades que se desarrollará del 8 al 11 de octubre.

La muestra “Mujeres vestidas para el cielo. Ecos virreinales de Francisco de Zurbarán” será inaugurada como parte de las actividades centrales del festival y permanecerá en exhibición hasta el 31 de enero de 2027.

De acuerdo con la información presentada durante una rueda de prensa, las obras pertenecen al acervo del Museo de Guadalupe y representan a santas y mártires con elaboradas vestimentas, retomando las series pictóricas realizadas por el pintor español Francisco de Zurbarán y su taller entre 1635 y 1642.

La exposición plantea una revisión de la manera en que las mujeres representadas en estas obras aparecen ataviadas con la indumentaria del siglo XVII y del papel que tuvieron estas imágenes dentro de la devoción religiosa durante el periodo virreinal.

El festival arrancará el jueves 8 de octubre con la inauguración de la muestra y la participación de la Banda Sinfónica del Municipio de Guadalupe. Posteriormente se ofrecerá el concierto “La magia del Barroco. Sonatas Veracini”, a cargo de Vicente Rodríguez.

La agenda musical continuará durante los siguientes días con el Ensamble Genaro Codina y el recital “La voz, la flauta y la guitarra”, mientras que el cierre estará a cargo de la Orquesta de Cámara ARAMARA con “El Hidalgo Barroco”.

Además de la exposición y los conciertos, el programa contempla conferencias relacionadas con la historia novohispana, entre ellas “Identidad criolla en la fábula novohispana de finales del siglo XVIII y principios del XIX” y “La imagen de los héroes de la Patria”, impartida por el historiador Salvador Rueda Smithers.

También se realizarán 10 recorridos temáticos por la exposición y 11 talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y familias, con temas relacionados con la vestimenta, símbolos, arte y prácticas del periodo virreinal.

La programación escénica incluirá nueve presentaciones de teatro, narración oral y animación cultural.

Durante la presentación, el alcalde de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto con las instituciones culturales para acercar este tipo de actividades a distintos sectores de la población.

El Festival Barroco se realiza desde hace 25 años en el Museo de Guadalupe, antiguo Colegio Apostólico de Propaganda Fide, y en esta edición las actividades y el acceso a las exposiciones serán gratuitos.

Con la intención de generar un espacio de encuentro entre literatura, ciencia y divulgación del conocimiento, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) puso en marcha sus primeras Jornadas Literarias y de Divulgación, dirigidas a la comunidad universitaria.

Durante el inicio de las actividades, organizadores destacaron la necesidad de ampliar la circulación del conocimiento más allá de los espacios especializados y generar vínculos entre quienes escriben, investigan y producen conocimiento con otros sectores de la sociedad.

La jornada busca reunir actividades relacionadas con la creación literaria, la lectura y la divulgación científica y humanística, bajo la idea de que tanto la literatura como la ciencia parten de la curiosidad y de la necesidad de comprender el mundo y las experiencias humanas.

Durante su intervención, la coordinadora del Sistema de Bibliotecas de la UAZ, Jennifer Ortiz Letechipía, planteó que en un contexto marcado por el avance de los algoritmos y las nuevas tecnologías, la escritura y la lectura adquieren una relevancia particular.

“Leer es un acto de rebeldía”, sostuvo al referirse a los cambios tecnológicos que han transformado la manera en que las personas acceden y producen información.

Señaló que, aunque las herramientas tecnológicas pueden procesar grandes cantidades de datos y modificar las formas de comunicación, no sustituyen el valor de la experiencia humana, la empatía, la identidad ni la capacidad de generar preguntas y pensamiento crítico.

Desde esta perspectiva, planteó que conservar, proteger y difundir el trabajo de escritores e investigadores no debe entenderse únicamente como una tarea académica, sino también como una forma de preservar espacios para la reflexión y la creatividad.

Por su parte, durante el mensaje de bienvenida se destacó que la literatura permite acercarse a otras voces, experiencias y realidades, mientras que la divulgación facilita que el conocimiento llegue a públicos más amplios.

Las jornadas contemplan la participación de integrantes de distintas áreas de la universidad y tienen entre sus actividades un taller de escritura y literatura impartido por el escritor Joel Flores, quien participa como invitado especial.

En el acto inaugural estuvieron autoridades de la Secretaría Académica, la Coordinación de Docencia, el Sistema de Bibliotecas y el Programa Editorial de la UAZ.

La universidad planteó que el encuentro busca también fortalecer la formación de estudiantes y abrir espacios para que la comunidad universitaria tenga contacto con escritores, investigadores y distintas formas de producción y difusión del conocimiento.