Sin Coalición, Bonilla Encabeza Intención del Voto: Massive Caller

Diferencia de 15.2% Sobre Verónica Robles, Afirma

Adolfo “Fito” Bonilla Gómez encabeza las preferencias para la gubernatura de Zacatecas con 33.1%, representando únicamente al PRI, en el escenario electoral presentado por Massive Caller. Le sigue Verónica Díaz Robles, con 17.9% bajo las siglas de Morena, PT y Partido Verde, una diferencia de 15.2 puntos porcentuales.

La medición, identificada con fecha del 29 de septiembre de 2026, presenta al PAN compitiendo por separado con Miguel Ángel Varela Pinedo, quien obtiene 16.2%, mientras Jorge Álvarez Máynez, por Movimiento Ciudadano, registra 11.1%. Otro 9.3% elegiría una opción distinta y 12.4% todavía no decide.

El dato central para el priismo es que Bonilla ocupa el primer lugar sin una alianza opositora en el escenario consultado. Su ventaja sobre Varela es de 16.9 puntos y sobre Álvarez Máynez, de 22.

Con “Fito”, el PRI Obtiene más que su Marca

La encuesta también pregunta por partidos o coaliciones, sin nombres de aspirantes, y allí el orden cambia. Morena-PT-Verde alcanza 28.5%, seguido del PRI con 26.1%, el PAN con 19.3% y Movimiento Ciudadano con 11.2%. Los indecisos representan 14.9%.

Al incorporar los nombres, la opción Bonilla-PRI registra siete puntos más que el tricolor en la pregunta por partidos. En cambio, la opción encabezada por Díaz obtiene 10.6 puntos menos que Morena y sus aliados.

Así, mientras la coalición oficialista conserva una ventaja de 2.4 puntos en la pregunta por fuerzas políticas, el careo con aspirantes coloca al PRI de Bonilla en primer lugar.

En la Capital, Morena y PAN Encabezan

Para el Ayuntamiento de Zacatecas, el segundo estudio presenta un escenario distinto. Morena obtiene 30.5% de intención de voto y el PAN, 23.9%, con una diferencia de 6.6 puntos porcentuales.

El PRI aparece en tercer lugar, con 15.7%; Movimiento Ciudadano registra 8.2%; el Partido Verde, 3.6%, y el PT, 2%. Un 16.1% aún no decide.

En esta pregunta municipal, los partidos aparecen por separado. Morena y el PAN reúnen 54.4% de las preferencias, mientras el porcentaje de indecisos supera el respaldo individual de cualquiera de las demás fuerzas políticas.

Fecha y Metodología

Massive Caller reporta mil encuestas para la gubernatura, con margen de error de ±3.4 puntos porcentuales, y 600 para la alcaldía, con ±4.3 puntos. Describe llamadas aleatorias a hogares mediante grabaciones automatizadas, contestadas por el entrevistado; declara una tasa de rechazo de 95%, frecuencia de no respuesta de 0% y financiamiento de la propia empresa. Los documentos no especifican el nivel de confianza.

Los resultados reflejan preferencias al momento de la medición. El escenario muestra a Bonilla al frente con el PRI sin alianza, pero no garantiza un triunfo electoral. Las diferencias entre preguntas con y sin candidatos tampoco equivalen a transferencias comprobadas de votos.