Capacita Ayuntamiento a Personal de Psicología y Trabajo Social en Prevención del Suicidio

Conferencia de Mario Soulé Pérez

Con la participación de servidoras y servidores públicos vinculados con la atención psicológica, social y de salud mental, el Ayuntamiento de Zacatecas realizó la conferencia “Más allá de la crisis: una mirada estructural a la prevención del suicidio”, como parte de las actividades del Mes de la prevención del suicidio.

La conferencia se realizó en la Casa de Cultura Municipal, en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), y estuvo dirigida principalmente a psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos y profesionales vinculados con la salud mental.

Laurelina Rosales Gamboa, jefa de Capacitación de la Dirección General de Relaciones Laborales, explicó que el encuentro tuvo como propósito brindar al personal un marco de comprensión estructural sobre el suicidio, que permita reconocer la influencia de los determinantes sociales, institucionales y las desigualdades en las situaciones de crisis, así como fortalecer las capacidades para su identificación temprana.

Durante aproximadamente dos horas, el ponente Mario Soulé Pérez, director general del Observatorio Psicocriminal de Zacatecas, abordó la actualización conceptual del suicidio, su relación con las políticas públicas vigentes y la importancia de incorporar enfoques interseccionales e interinstitucionales.

Rosales Gamboa destacó la importancia de que las distintas áreas involucradas en la atención a la ciudadanía puedan trabajar de manera articulada, particularmente con sectores como salud, educación y desarrollo social, para fortalecer las herramientas de prevención y atención ante situaciones de crisis.

Finalmente, la funcionaria destacó que las actividades realizadas durante septiembre permitieron fortalecer las acciones de concientización y prevención del suicidio, así como promover la detección oportuna, la atención y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de crisis y de quienes participan en su atención.