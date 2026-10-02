Con Nuevos Libros y Materiales de Apoyo, Buscan Modificar la Forma de Enseñanza en el COBAEZ

Bajo el Enfoque de la Nueva Escuela Mexicana

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) presentó nuevos libros y materiales de apoyo para docentes y estudiantes, con los que busca modificar las formas tradicionales de enseñanza y reducir los índices de reprobación sin recurrir a una flexibilización de las calificaciones.

Durante la presentación se explicó que los materiales están diseñados bajo el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana y parten de una idea central: que los estudiantes identifiquen las problemáticas de su propio entorno y las conviertan en proyectos relacionados con los contenidos que aprenden en el aula.

La intención, señalaron, es que los alumnos no se limiten a responder lo que el docente ya sabe, sino que desarrollen pensamiento crítico, analicen las condiciones de su comunidad y construyan conocimiento a partir de ellas.

Los libros incluyen herramientas para que los docentes realicen un diagnóstico inicial de sus grupos, planeen sus actividades, den seguimiento al aprendizaje y utilicen distintas técnicas de evaluación.

Uno de los cambios planteados es modificar el papel tradicional del maestro. La propuesta busca que deje de ser visto como la única persona que posee el conocimiento y se convierta en guía y facilitador del aprendizaje.

Durante la presentación se reconoció que buena parte de los docentes del COBAEZ provienen de distintas carreras universitarias y no necesariamente cuentan con una formación específica en metodologías de enseñanza, por lo que los materiales también buscan apoyar su actualización.

La institución señaló que el objetivo de disminuir la reprobación no consiste en facilitar las calificaciones a los estudiantes, sino en modificar los procesos de enseñanza para que exista un mayor aprendizaje.

“Para nosotros la calificación no es lo importante, sino el aprendizaje, la parte cualitativa”, se explicó durante la rueda de prensa.

También Buscan Atender Problemas Emocionales

Otro de los ejes de los nuevos materiales tiene que ver con las condiciones personales que enfrentan los estudiantes.

Se reconoció que existen alumnos que viven situaciones familiares complicadas y problemas emocionales que terminan reflejándose dentro de las aulas, por lo que se incorporaron materiales de tutoría para que los docentes puedan identificar esas situaciones y orientar a los jóvenes.

La explicación fue que la escuela funciona como un espacio donde también se reproducen los problemas que existen en la sociedad y que los docentes no pueden permanecer ajenos a ellos.

En ese contexto, también se habló del llamado burnout docente, debido a que los maestros enfrentan cada vez más problemas psicosociales provenientes del entorno de sus estudiantes, lo que puede generar desgaste emocional y la sensación de que sus esfuerzos no producen resultados.

Los materiales buscan ofrecer herramientas para que los docentes puedan enfrentar parte de esas condiciones y dar seguimiento al desarrollo de sus grupos.

Libros Gratuitos y uso de Tecnología

De acuerdo con lo expuesto, los materiales ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y se busca conseguir financiamiento para imprimirlos sin generar un costo para el Colegio.

También se cuestionó el esquema tradicional mediante el cual algunos docentes solicitaban a sus estudiantes comprar libros de determinadas empresas, aun cuando en ocasiones esos materiales terminaban sin utilizarse.

La propuesta del COBAEZ es que los nuevos textos sean gratuitos y que puedan convertirse en una herramienta común para la planeación y evaluación de los grupos.

A esto se suma el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías, que, señalaron, están modificando la manera en que los estudiantes acceden al conocimiento y obligan también a los docentes a mantenerse actualizados.

Buscan Acercar a Estudiantes a Ciencia, Tecnología y Matemáticas

Otro de los objetivos planteados es que los estudiantes identifiquen desde el bachillerato su vocación y puedan construir una ruta hacia la educación superior.

Para ello, el Colegio pretende impulsar proyectos STEAM relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, particularmente en áreas que suelen generar resistencia entre los jóvenes.

Se señaló que existe temor hacia las matemáticas entre algunos estudiantes, por lo que se pretende acercarlos a estas disciplinas mediante proyectos que permitan relacionarlas con problemas económicos y sociales de su propio entorno.

También se prevé una reunión con la Secretaría de Economía para trabajar en esta orientación, bajo la idea de que la educación media superior puede incidir en la preparación de jóvenes que posteriormente participen en el desarrollo económico de sus comunidades.

Presumen avances administrativos

Durante la rueda de prensa también se hizo referencia a la situación financiera y administrativa del Colegio.

La institución señaló que avanza en su proceso de saneamiento financiero, que cuenta ya con una opinión positiva del SAT y que también se ha avanzado en la atención de la deuda con el ISSSTE.

Sin embargo, se insistió en que el principal objetivo de los cambios no está en la parte administrativa, sino en el trabajo académico con los estudiantes.

“Tenemos orden administrativo, pero la parte sustancial son nuestros alumnos”, se planteó durante la presentación.

Los responsables del proyecto señalaron que los materiales representan el primer ejercicio de una estrategia que busca modificar las prácticas dentro de las aulas, con mayor atención al contexto de los estudiantes, sus necesidades y los problemas que enfrentan fuera de la escuela.