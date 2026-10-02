Estudiantes de Ciencias Biológicas Toman el Campus II por Conflicto con Docente

Sus Peticiones Fueron Desoídas Desde Agosto, Acusan

Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas tomaron este miércoles las instalaciones de Campus II de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para exigir una solución al conflicto que mantienen con la docente Gloria Guillermina Guerrero Manríquez.

La inconformidad, señalaron los estudiantes, comenzó desde agosto y está relacionada con situaciones académicas que han afectado el desarrollo de algunas materias, por lo que aseguraron que antes de recurrir a la toma de las instalaciones enviaron escritos y solicitaron la intervención de las autoridades universitarias.

Una estudiante de primer semestre explicó que para quienes apenas comienzan su formación profesional resulta complicado iniciar el ciclo escolar en medio de un conflicto que involucra clases, horarios y organización académica.

A su vez, un alumno de quinto semestre señaló que la inconformidad involucra a estudiantes de distintos grados, incluidos algunos que actualmente no tienen clases con la docente, pero que podrían tenerlas posteriormente.

Los jóvenes también rechazaron que el movimiento haya sido organizado por directivos o profesores de la universidad, como se había señalado en versiones difundidas durante la protesta. Afirmaron que la decisión fue tomada de manera colectiva por los estudiantes y que previamente informaron a las autoridades sobre sus demandas.

Uno de los principales temores expresados durante la protesta fue que pudiera haber represalias académicas, particularmente para quienes todavía tendrán contacto con la docente y dependen de sus evaluaciones.

Los estudiantes señalaron que entregaron documentos a la dirección y a otras instancias universitarias, además de esperar durante semanas una reunión con la profesora y autoridades de la UAZ para revisar la situación. Ante la falta de una solución, decidieron cerrar el acceso al campus.

Incluso ofrecieron una disculpa a madres, padres de familia y al resto de la comunidad estudiantil por las afectaciones que pudiera generar la protesta, pero insistieron en que consideraron necesaria la medida después de varias semanas de inconformidad.

Durante la jornada, el secretario general de la UAZ, Armando Flores de la Torre, acudió a Campus II para atender a los estudiantes y establecer una vía de diálogo.

El funcionario explicó que algunas instalaciones, entre ellas las correspondientes a Contabilidad y Administración y Psicología, ya habían sido liberadas, mientras se buscaba representar las distintas posturas de los grupos involucrados.

Flores de la Torre señaló que la Universidad revisaría los planteamientos y evidencias presentadas por los estudiantes para establecer acuerdos. También aseguró que no habría represalias contra quienes participaron en la protesta.

Respecto a la petición de los estudiantes para sustituir a la docente, indicó que todavía se encontraba en análisis, debido a que la universidad debe revisar tanto las condiciones académicas de los alumnos como los derechos laborales de la profesora.

Horas después, los estudiantes y las autoridades universitarias avanzaron en la liberación del acceso principal y en la instalación de una mesa de diálogo para revisar formalmente las demandas.

Más tarde, la UAZ informó oficialmente que las instalaciones de Campus II habían sido liberadas luego de atender la situación, por lo que las actividades académicas y administrativas se reanudaron de manera ordinaria.

El aviso fue emitido este 1 de octubre por el rector Ángel Román Gutiérrez, con lo que Campus II retomó sus actividades tras la protesta estudiantil.