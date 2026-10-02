Exige Noemí Luna Estrategia Contra el Desplazamiento Forzado en Zacatecas

Cifras Oficiales ya no Dejan Espacio Para Discursos Triunfalistas, Asevera

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI coloca al estado en el primer lugar nacional de hogares que cambiaron de vivienda por inseguridad o violencia. Miles de familias han dejado hogares, patrimonio y comunidades en busca de seguridad, por lo que reclama acciones para recuperar los territorios.

Ciudad de México.- La diputada federal Noemí Luna exigió al Gobierno de Zacatecas implementar una estrategia integral para atender y frenar el desplazamiento de familias provocado por la inseguridad y la violencia, luego de que la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI colocara a la entidad en el primer lugar nacional en esta problemática.

El 2.2 por ciento de los hogares reportó que, entre el 2020 al 2025, al menos uno de sus integrantes cambió de residencia por causas relacionadas con la inseguridad, la proporción más alta del país, especificó al lamentar la gravedad de las estadísticas presentadas por la instancia del gobierno federal.

Afirmó que las cifras oficiales ya no dejan espacio para discursos triunfalistas: Zacatecas enfrenta una crisis de desplazamiento forzado que ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, tierras y patrimonio para escapar de la violencia.

Para la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la Cámara de Diputados, este dato constituye una señal contundente de que las acciones emprendidas por el Gobierno estatal de David Monreal no han logrado impedir que la delincuencia se apodere de territorios y expulse a las familias.

Zacatecas enfrenta una crisis que no se puede minimizar, dijo para ejemplificar a Jerez como uno de los rostros más dolorosos. Desde 2021, habitantes de 18 comunidades han enfrentado desplazamientos masivos derivados de la violencia, problemática que también afecta a familias de Monte Escobedo y Valparaíso.

Noemí Luna recordó la indignación provocada en 2022, cuando elementos del Ejército Mexicano resguardaron a familias jerezanas para que regresaran por sus pertenencias y emprendieran el éxodo, en lugar de que las instituciones garantizaran condiciones para recuperar la seguridad en esas comunidades.

La Encuesta Intercensal también reportó que 36 mil 191 personas dejaron Zacatecas para residir en otro país; es decir, aproximadamente 500 habitantes abandonaron la entidad cada mes durante el periodo referido.

Ante este escenario, Noemí Luna exigió una estrategia integral que combine seguridad, recuperación territorial, empleo y oportunidades.

Finalmente, señaló que su responsabilidad como representante popular es llevar esta realidad a la Cámara de Diputados y exigir soluciones para que ninguna zacatecana ni ningún zacatecano tenga que elegir entre abandonar su hogar o vivir con miedo.