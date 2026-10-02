Habitantes de Ojo de Agua de la Palma Toman la Presidencia Municipal de Guadalupe

Exigen Limpieza, Alumbrado y Mejoras en Espacios Públicos

Alrededor de las cinco de la mañana, habitantes de la colonia Ojo de Agua de la Palma tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe, para exigir atención a diversas necesidades de su comunidad.

Entre sus principales peticiones se encuentran trabajos de limpieza y deshierbe en espacios públicos, pintura, atención a grafiti, reparación de mallas e iluminación adecuada para la cancha de futbol.

Luis Miguel, habitante de Ojo de Agua de la Palma, señaló que también solicitaron la instalación de juegos infantiles, baños dignos y funcionales, con prioridad para mujeres, así como seguimiento y verificación de los trabajos.

“Nosotros estamos solicitando por favor haya limpieza y deshierbe, ya por ahí hay una cuadrilla comenzando esa parte; que haya pintura y atención de grafitis, inspección y reparación de mallas, que la iluminación sea adecuada para la cancha de futbol, que haya baños dignos y funcionales con prioridad para mujeres. Hay instalación de juegos por el área infantil, que haya programación de recursos, seguimiento y verificación”, explicó.

Por su parte, el Ayuntamiento informó que desde temprana hora envió una cuadrilla para realizar trabajos de deshierbe, además de programar labores de pintura y reparación de luminarias en la cancha de futbol.

Raúl Antonio, de comunicación social del Ayuntamiento, indicó que algunas de las necesidades planteadas no habían sido reportadas previamente, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a informar oportunamente sobre las fallas para agilizar su atención.

“Desde la mañana temprano se mandó una cuadrilla que estaba desyerbando, ya está programada por esta acción. Tuvimos que adelantar y descuidar otra área que ya tenemos programada, pero bueno, ya se mandó cuadrilla de pintura también para la cancha; se están arreglando luminarias que no nos habían reportado”, señaló.

Finalmente, el presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, atendió a los manifestantes y, tras establecer un diálogo, se acordó dar seguimiento a las peticiones de los habitantes.

Después de aproximadamente dos horas, los inconformes retiraron la toma y las instalaciones de la Presidencia Municipal fueron liberadas.