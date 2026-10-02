Harfuch Encabeza Preferencias; Salinas Pliego se Coloca Segundo en dos Escenarios Para 2030

Encuesta de México Elige:

México Elige coloca a Morena al frente de la intención de voto; Ricardo Monreal registra 1.4% entre las preferencias para la candidatura presidencial del partido

Por Redacción/Página 24 Zacatecas

Omar García Harfuch encabeza las preferencias para la candidatura presidencial de Morena, mientras Ricardo Salinas Pliego aparece en segundo lugar en los dos escenarios de competencia planteados por México Elige en su encuesta de septiembre de 2026.

El ejercicio también muestra diferencias entre la población general y los simpatizantes de cada partido, además de un dato particularmente relevante para Zacatecas: el senador Ricardo Monreal Ávila registra apenas 1.4% de las preferencias entre quienes fueron consultados sobre posibles candidatos de Morena.

Harfuch Encabeza; Monreal Registra 1.4%

Entre la población general encuestada, Harfuch concentra 48.3% de las preferencias para la candidatura presidencial de Morena. Le siguen Marcelo Ebrard, con 28.9%, y Gerardo Fernández Noroña, con 13.5%.

Clara Brugada obtiene 4.6%; Andrés Manuel López Beltrán, 3.3%, y Ricardo Monreal Ávila, 1.4%.

Entre quienes se identifican como simpatizantes de Morena, Harfuch mantiene el primer lugar con 43%. Fernández Noroña alcanza 21.1%, seguido de Ebrard, con 20.3%. Monreal registra 1.1%.

El estudio también coloca a Harfuch en el primer sitio de su índice de posicionamiento, con 48.8 puntos, seguido de Claudia Sheinbaum, con 48.6, y Ebrard, con 46.5.

Salinas Pliego Aparece Segundo en Ambos Escenarios

La diferencia más marcada del ejercicio aparece al comparar los dos escenarios presidenciales planteados por México Elige.

En el primero, Harfuch obtiene 39.1% de las preferencias, seguido de Salinas Pliego con 19.8%; Ricardo Anaya registra 16.2%, Luis Donaldo Colosio Riojas 14.2% y Alessandra Rojo de la Vega 5.4%. El 5.3% no define una preferencia.

En el segundo escenario, Ebrard obtiene 37.7%, mientras Salinas Pliego alcanza 28.1%. Le siguen Lilly Téllez, con 14.5%; Alejandro Moreno, con 4.6%, y Samuel García, con 3.5%. En este caso, 11.6% permanece indeciso.

Con ello, la distancia entre el primer lugar y Salinas Pliego es de 19.3 puntos en el escenario con Harfuch y de 9.6 puntos en el escenario con Ebrard.

Además, entre las personas que previamente manifestaron interés en una candidatura presidencial de un empresario, 80.9% señaló a Salinas Pliego como la opción que preferiría como candidato independiente.

Morena Mantiene Ventaja por Partido

Sin considerar nombres de candidatos, Morena registra 36.2% de las preferencias partidistas, seguido del PAN, con 23.1%, y el PRI, con 9.8%.

La opción independiente alcanza 6.9%, mientras que 12.3% de los encuestados respondió que no sabe por quién votaría.

En el PAN también se observan diferencias entre la población general y sus simpatizantes. Entre el público general, Damián Zepeda obtiene 24.1%, frente a 22% de Anaya. Entre los simpatizantes panistas, Anaya alcanza 33.1% y Zepeda 25.3%.

En Movimiento Ciudadano, Colosio Riojas concentra 53.5% de las preferencias, seguido de Patricia Mercado, con 17.3%; Claudia Ruiz Massieu, con 15.7%, y Samuel García, con 8.8%.

Metodología y Alcance

México Elige realizó 2 mil 33 entrevistas del 4 al 8 de septiembre de 2026 a personas mexicanas mayores de edad residentes en el país, con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook e Instagram.

El estudio reporta un nivel de confianza de 95%, margen de error de ±3.2 puntos porcentuales y ponderación multidimensional. Este margen no debe trasladarse automáticamente a los subgrupos.

El índice de posicionamiento se expresa en puntos y no equivale a aprobación ni intención de voto. El 80.9% atribuido a Salinas Pliego corresponde únicamente a quienes manifestaron interés en una candidatura empresarial.

Los resultados representan las preferencias registradas al momento del levantamiento y no constituyen un pronóstico electoral para 2030.

Fuente: México Elige, “Política y elecciones”, septiembre de 2026.