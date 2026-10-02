Piden Intervención de Sara Hernández y Víctor de la Torre en el ISSSTEZAC

Oct 2, 2026 | Local

Sin Atenderse, Casi 2 mil Expedientes con Sentencias Firmes

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La petición fue realizada por el abogado Jorge Rada Luévano

Jorge Rada Luévano informó que presentó una petición formal ante la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF Zacatecas, Sarita Hernández de Monreal, y Víctor Humberto de la Torre Delgado el director general del organismo, para solicitar su intervención institucional en el conflicto jurídico que mantienen personas jubiladas y pensionadas del ISSSTEZAC.

A través de sus redes sociales, Rada señaló que el conflicto involucra cerca de 2 mil expedientes con sentencias firmes, muchos de ellos relacionados con personas adultas mayores que, durante años, han tenido que acudir a tribunales para defender sus derechos.

Explicó que la petición al DIF parte de las facultades que tiene el organismo para intervenir, proteger, orientar y canalizar casos en los que puedan estar afectados los derechos de las personas adultas mayores, además de coordinar acciones con otras instituciones.

“Acudimos a una institución cuya naturaleza es esencialmente social y humanitaria”, señaló.

Rada pidió a las autoridades del Sistema Estatal DIF atender el conflicto no solamente desde la perspectiva jurídica o administrativa, sino considerando las condiciones de las personas que se encuentran detrás de los expedientes.

“Detrás de cada sentencia existe una persona jubilada o pensionada, una historia de trabajo y un derecho que merece protección real y efectiva”, expuso.

La solicitud plantea que el DIF escuche a las personas afectadas, coordine a las instituciones competentes y contribuya a construir una ruta de solución dentro de sus atribuciones.

El también representante de los afectados apeló a la sensibilidad y vocación social de las autoridades del organismo para intervenir en un conflicto que, afirmó, involucra a cerca de 2 mil casos con resoluciones judiciales firmes.