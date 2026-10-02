Piden Intervención de Sara Hernández y Víctor de la Torre en el ISSSTEZAC

Sin Atenderse, Casi 2 mil Expedientes con Sentencias Firmes

Jorge Rada Luévano informó que presentó una petición formal ante la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF Zacatecas, Sarita Hernández de Monreal, y Víctor Humberto de la Torre Delgado el director general del organismo, para solicitar su intervención institucional en el conflicto jurídico que mantienen personas jubiladas y pensionadas del ISSSTEZAC.

A través de sus redes sociales, Rada señaló que el conflicto involucra cerca de 2 mil expedientes con sentencias firmes, muchos de ellos relacionados con personas adultas mayores que, durante años, han tenido que acudir a tribunales para defender sus derechos.

Explicó que la petición al DIF parte de las facultades que tiene el organismo para intervenir, proteger, orientar y canalizar casos en los que puedan estar afectados los derechos de las personas adultas mayores, además de coordinar acciones con otras instituciones.

“Acudimos a una institución cuya naturaleza es esencialmente social y humanitaria”, señaló.

Rada pidió a las autoridades del Sistema Estatal DIF atender el conflicto no solamente desde la perspectiva jurídica o administrativa, sino considerando las condiciones de las personas que se encuentran detrás de los expedientes.

“Detrás de cada sentencia existe una persona jubilada o pensionada, una historia de trabajo y un derecho que merece protección real y efectiva”, expuso.

La solicitud plantea que el DIF escuche a las personas afectadas, coordine a las instituciones competentes y contribuya a construir una ruta de solución dentro de sus atribuciones.

El también representante de los afectados apeló a la sensibilidad y vocación social de las autoridades del organismo para intervenir en un conflicto que, afirmó, involucra a cerca de 2 mil casos con resoluciones judiciales firmes.