Reclamos y Cuestionamientos a Rodrigo Reyes Mugüerza en su Comparecencia Ante Diputados

Monreal, el Mejor Gobernador de Zacatecas en Historia, Dice el Secretario

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, defendió los resultados de la administración de David Monreal Ávila, particularmente en materia de seguridad y búsqueda de personas, mientras diputadas y diputados cuestionaron la actuación del gobierno frente a protestas, desapariciones, desplazamiento forzado y hechos violentos.

Desde el inicio de su intervención, Reyes sostuvo que Monreal “pasará a la historia como el mejor gobernador en la historia de Zacatecas”, al tiempo que afirmó que la actual administración recibió como principales retos la pacificación del estado y las finanzas públicas.

El funcionario señaló que durante los últimos años se han realizado más de 70 mesas de trabajo con autoridades y colectivos de búsqueda, además de que se puso en marcha un Programa Estatal de Búsqueda construido con participación de los propios colectivos.

De acuerdo con las cifras expuestas por Reyes, el número de personas desaparecidas y no localizadas se habría reducido 55 por ciento, mientras que 2 mil 761 personas han sido localizadas. También reportó un incremento de 800 por ciento en los operativos de búsqueda, al pasar de 101 en 2021 a 905 durante 2026.

Entre otros resultados, mencionó la evaluación de 198 inmuebles, atención a unas 15 mil personas mediante distintos programas, más de 3 mil 500 atenciones a través de la Ruta NAME para niñas, niños y mujeres embarazadas, así como trabajos con el INEGI para poner en marcha un sistema estatal de información de niñas, niños y adolescentes.

También informó sobre 358 nuevas concesiones de transporte público, más de 6 mil 400 acciones de la Subsecretaría de Desarrollo Político, avances de 97 por ciento en la entrega de certificados para más de 8 mil 500 familias del ejido de Trancoso y acciones de certeza jurídica en 28 comunidades.

“Ha Dado más la Cara que el Gobernador”

Uno de los reconocimientos que recibió durante la comparecencia provino del diputado Eleuterio Ramos Leal, quien señaló que Reyes ha tenido más apariciones públicas que el propio gobernador en momentos de conflicto.

El legislador, sin embargo, centró sus preguntas en la situación jurídica y operativa de la Junta de Conciliación, sus laudos, condiciones financieras y posibles sanciones, además de las condiciones laborales de trabajadores contratados por honorarios.

Pidió al secretario intervenir para que desde la Secretaría de Administración se regularicen las contrataciones y se garanticen prestaciones laborales y salarios completos.

Susana Barragán solicitó el regreso de las Brigadas del Bienestar a Guadalupe y preguntó cuál es la visión del gobierno para el cierre del sexenio, mientras que Pedro Martínez cuestionó la percepción de seguridad entre las familias, cuántas personas desaparecidas han sido localizadas con vida y cuántas permanecen sin ser encontradas.

También preguntó por los conflictos que derivaron en semanas de paro estudiantil y pidió conocer qué resultados concretos se compromete a entregar el gobierno antes de concluir la administración.

Renata Ávila lo Llama “Pirómano de los Conflictos Sociales”

La intervención más crítica hacia el secretario fue la de la diputada Renata Ávila, quien cuestionó directamente su desempeño al frente de la política interior.

Sostuvo que a Reyes le corresponde mantener la relación con partidos, ayuntamientos, organizaciones sociales y otros actores, por lo que lo definió como el “apaga fuegos” de la política interior, aunque enseguida lo calificó como “pirómano de los conflictos sociales”.

La legisladora cuestionó que distintas movilizaciones sociales hayan terminado en confrontaciones o acciones de contención por parte de las autoridades. Recordó la protesta del 8 de marzo de 2024, las movilizaciones de familiares de personas desaparecidas y las recientes protestas de productores de frijol, en las que, señaló, fue detenida una adulta mayor.

También cuestionó las listas de periodistas y activistas considerados no gratos para ingresar a eventos oficiales y pidió conocer quién obtuvo esos datos, qué investigaciones se realizaron y cuáles fueron sus resultados.

Ávila sostuvo que una madre buscadora, una feminista, un estudiante, periodista, campesino, académico o activista no debe ser considerado enemigo del gobierno por disentir.

También criticó el formato de la comparecencia, al considerar que el tiempo disponible no permitía realizar una “verdadera comparecencia”.

Explosiones y Viviendas Dañadas

La diputada Dayanne Cruz llevó a la mesa los casos de la explosión de coches bomba registrados en Ojocaliente y Luis Moya.

Preguntó por la atención a las familias afectadas, la reparación de las viviendas dañadas y las garantías para que habitantes de ambos municipios puedan vivir en paz.

Reyes respondió que todavía existen 86 viviendas pendientes de atención en Luis Moya y Ojocaliente, mientras que 110 ya fueron atendidas.

Sobre la investigación de los explosivos, señaló que la Fiscalía General de la República ya lleva las indagatorias y cuestionó que toda la responsabilidad se atribuya únicamente a quien activó el artefacto, al plantear también la responsabilidad de las autoridades municipales.

Dijo además que sí se presentó una denuncia relacionada con las listas de personas consideradas no gratas y reconoció que incluso aparecen amigos suyos.

En materia de seguridad, admitió que la percepción ciudadana sigue siendo un problema y que los niveles de inseguridad todavía no han bajado como se quisiera.

“Estamos luchando” contra esa percepción, sostuvo, y reconoció que el proceso de pacificación continúa inconcluso.

Nueva Gobernanza, Represión y Protestas

El diputado Marco Vinicio cuestionó el significado de la llamada Nueva Gobernanza y recordó la protesta del 8 de marzo de 2024, al señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas acreditó la detención arbitraria de mujeres.

También retomó el caso de la explosión registrada en las inmediaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, cuya primera explicación oficial apuntó a un tanque de gas y posteriormente fue relacionada con un artefacto explosivo.

Preguntó cuándo tuvo conocimiento Reyes de que no se trataba de un tanque de gas y pidió resultados concretos después de cinco años de gobierno en seguridad, educación y diálogo.

Más adelante, la diputada Isadora Santibáñez Ríos retomó los señalamientos sobre las protestas del 8 de marzo de 2024, las movilizaciones de buscadoras en 2025, comerciantes de la Feria y productores del campo en mayo de este año.

Afirmó que campesinos fueron señalados como secuestradores y provocadores de incendios y cuestionó lo que calificó como criminalización de la protesta.

Preguntó directamente a Reyes si había ordenado la represión contra los productores y si la procuración de justicia estaba siendo utilizada para contener a quienes protestan.

También cuestionó las versiones oficiales sobre la explosión en la Feria y preguntó por qué durante dos años se sostuvo la versión del tanque de gas antes de hablar de un explosivo.

Reyes respondió de manera directa: “Quién dio la orden, yo no la di”.

Sobre la primera versión de los hechos, dijo que la información sobre el supuesto tanque de gas fue proporcionada por Protección Civil municipal, el Ejército, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.

“Los Datos Fríos Dicen una Cosa, Pero la Calle Dice Otra”

La diputada María Teresa López García reconoció que las cifras oficiales muestran una disminución de los homicidios dolosos, pero advirtió que la percepción de seguridad y lo que ocurre diariamente en las calles es diferente.

Cuestionó si la Secretaría General de Gobierno tiene capacidad para atender todas las responsabilidades que se le atribuyen y señaló que la dependencia se ha concentrado particularmente en la capital.

También sostuvo que un cargo público no debe utilizarse como plataforma para una aspiración política, aunque reconoció el derecho de Reyes a aspirar a otro puesto.

Preguntó cuántos municipios requieren intervención de la Secretaría General de Gobierno por problemas de gobernabilidad y cuestionó que los gobiernos puedan presentar informes y cifras sin una evaluación que pueda ser revisada directamente por la ciudadanía.

López García también reconoció que Reyes ha sido quien ha salido públicamente a dar la cara en distintos momentos, a diferencia del gobernador.

Karla Guadalupe Estrada, por su parte, centró sus cuestionamientos en las personas desaparecidas y no localizadas. Señaló que el gobierno de David Monreal puede ser considerado por las familias como “el sexenio de las personas desaparecidas y no localizadas” y preguntó cómo explicar la idea de un “otro Zacatecas” a quienes todavía buscan a sus familiares.

También pidió conocer cuántos acuerdos de la Secretaría General de Gobierno permanecen sin cumplirse y cuestionó la percepción ciudadana sobre la administración estatal.

Desplazamiento, Carreteras y Atención Ciudadana

Durante la comparecencia también se abordó el desplazamiento interno forzado. El diputado José David González Hernández señaló que alrededor de 11 mil hogares se han visto afectados por la inseguridad y el desplazamiento y sostuvo que la atención del problema debe contemplarse dentro del paquete económico estatal.

Advirtió además que la aprobación de una ley es apenas el primer paso y que la responsabilidad comienza con su cumplimiento por parte de las instituciones.

El legislador cuestionó también las condiciones de las carreteras estatales, particularmente en la comunidad de Chaparrosa, Villa de Cos, y preguntó por la organización de los foros de la transformación y la participación de Reyes en los distritos 1 y 2.

Ana María Romo Fonseca preguntó por qué no se atiende a la ciudadanía mediante audiencias públicas y cuestionó el rezago en la publicación de iniciativas de ley aprobadas por el Congreso.

Brigadas y Programas

En sus respuestas, Reyes informó que siete mesas de operación han sido reforzadas con auxiliares y reportó 86 casos resueltos.

También habló de las JUCPAZ y del proyecto RECONECTA dirigido a jóvenes, además de las Brigadas del Bienestar realizadas en La Comarca con participación de la Guardia Nacional y el Ejército. La siguiente, dijo, está programada para Fresnillo.

En materia de búsqueda, señaló que las condiciones laborales del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda cuentan con recursos federales y que la certeza laboral ha sido una de las peticiones planteadas por los colectivos.

Al cierre de su intervención formal, reportó además mil 930 mujeres integradas a las MUCPAZ y volvió a señalar una disminución de 96 por ciento en los homicidios en el estado.

“Nunca Salimos de lo Mismo”

El último posicionamiento correspondió al diputado Carlos Peña Badillo, quien señaló que la buena noticia era que se trataba de la última comparecencia de Reyes y la mala, dijo, era que “nunca salimos de lo mismo”.

Reconoció la atención del secretario a situaciones importantes del estado, pero sostuvo que faltó diálogo entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, además de una agenda de comunicación con los ayuntamientos.

Consideró que no todo podía reducirse a las mesas de construcción de paz y afirmó que son pocas las personas dentro del gobierno que ayudan a “dar la cara”.

También rechazó que la crisis de los productores de frijol pudiera atribuirse a la Federación, al señalar que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad eran un asunto federal.

Peña agregó que el gobierno no ha reconocido que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha traído mayores problemas.

Reyes Responde que Será la Ciudadanía Quien Juzgue en 2027

En su mensaje final, Reyes Mugüerza sostuvo que será la ciudadanía y no únicamente los funcionarios quienes juzguen el trabajo realizado por la administración estatal.

“Será la ciudadanía quienes nos juzguen. No seremos nosotros únicamente. Y ese trabajo será el que habrán de juzgar las y los ciudadanos en 2027”, afirmó.

El secretario dijo que, pese a las diferencias entre los poderes, existe un punto de coincidencia en el desarrollo de Zacatecas y sostuvo que todavía queda un año de trabajo conjunto para profundizar la agenda pendiente.

Aseguró que 2026 será “el año más pacífico en 35 años” y afirmó que será también el año en que se recuperó la paz en el estado.

Después agradeció al gobernador David Monreal por haberle dado la oportunidad de regresar a Zacatecas después de 18 años y ocupar la Secretaría General de Gobierno.

Reconoció que los últimos años no han sido fáciles, pero sostuvo que en los momentos más complicados ha contado con el respaldo del mandatario.

“Estoy seguro, pasará a la historia como el mejor gobernador. El gobernador que le dio la oportunidad también a que en Zacatecas nazca una nueva clase de política”, expresó.

Reyes también agradeció a las y los trabajadores de la Secretaría General de Gobierno y afirmó que durante los años que ha ocupado el cargo ha procurado ejercerlo bajo dos principios: dignidad y honestidad.

Antes de concluir, sostuvo que ningún gobierno es eterno, pero que las causas que considera justas y nobles pueden permanecer, y afirmó que el movimiento político que encabeza Monreal tendrá continuidad en Zacatecas.

“Por el bien de todos, primero los pobres. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo.

Y añadió: “amor con amor se paga”.