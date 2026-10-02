Trabajadores del Hospital de la Mujer Protestan Contra Destitución de Directora

El Gobernador es Quien Debe Removerme: Graciela Vázquez

Trabajadores y trabajadoras del Hospital de la Mujer Zacatecana se manifestaron este jueves contra la remoción de su directora, Graciela Vázquez Sandoval, quien aseguró que el coordinador del IMSS-Bienestar, Carlos Hernández Magallanes, le informó que a partir de ese día dejaba el cargo, aunque no le entregó un documento que formalizara la decisión.

La protesta ocurrió en las instalaciones del nosocomio, donde personal médico y de enfermería respaldó a la directora y expuso diversas carencias de insumos, medicamentos y personal que, aseguraron, han dificultado la atención de los pacientes.

La directora explicó que recibió la visita de Hernández Magallanes, quien le comunicó su salida. Sin embargo, señaló que cuenta con un nombramiento otorgado por el gobernador David Monreal Ávila y que no ha recibido una notificación por escrito.

“Yo solicito nada más que sean las formas y que quien me dio a mí mi nombramiento es el licenciado David Monreal y si él me dice que me lo quita, yo atenderé esa indicación”, sostuvo.

De acuerdo con la directora, entre las razones que le fueron mencionadas para su remoción se encuentran aspectos financieros y relacionados con la atención médica. Sin embargo, rechazó tener responsabilidad en el manejo financiero del hospital, al señalar que desde la incorporación al IMSS-Bienestar los recursos son administrados por esa institución.

Denuncian Falta de Personal e Insumos

Durante la protesta, la directora señaló que el hospital enfrenta una falta de personal multidisciplinario, particularmente pediatras, químicos y enfermeros.

Explicó que se había solicitado la incorporación de al menos seis pediatras para el turno vespertino, debido a que existen diez servicios de pediatría y actualmente solo cuentan con tres especialistas para cubrirlos.

La situación, dijo, resulta especialmente delicada porque una parte importante de los recién nacidos que atiende el hospital son prematuros y requieren incubadoras y ventiladores.

También denunció problemas de abasto. De 144 claves de medicamentos e insumos que maneja el hospital, afirmó que 90 se encontraban negadas hasta este jueves.

La directora sostuvo que, pese a estas carencias, el hospital mantiene una política de “rechazo cero” y continúa recibiendo pacientes, principalmente mujeres de comunidades con bajos recursos económicos que, en algunos casos, terminan comprando medicamentos e insumos por su cuenta.

“Algunos incluso hasta traen insumos personales, algunos otros hemos tenido que conseguir”, afirmó.

Según la directora, durante los casi cinco años de la actual administración el Hospital de la Mujer Zacatecana ha registrado una muerte materna, lo que atribuyó al trabajo del personal y al compromiso del equipo médico.

Trabajadores Respaldan a la Directora

Durante la protesta, trabajadores defendieron la permanencia de la directora y denunciaron que las carencias del hospital no son recientes.

Una de las trabajadoras afirmó que las áreas rehabilitadas del hospital únicamente recibieron trabajos en paredes, mientras que otras necesidades continúan sin resolverse.

También relató que el 17 de marzo sufrió un preinfarto mientras se encontraba laborando y que no recibió atención médica inmediata debido, según su testimonio, a la falta de insumos.

Otros trabajadores denunciaron presuntos actos de hostigamiento y conflictos laborales con personal relacionado con la coordinación del IMSS-Bienestar. Afirmaron que existen denuncias ante la Fiscalía y documentos que, según ellos, respaldan sus señalamientos.

Las acusaciones fueron expresadas por los trabajadores durante la protesta y no se presentó en ese momento la versión de las personas señaladas.

Secretario de Salud Reconoce Fallas en Abasto

El secretario de Salud de Zacatecas, Oswaldo Pinedo Barrios, acudió al hospital para dialogar con los trabajadores y respaldar a la directora.

Reconoció los resultados del nosocomio en materia de atención materna y afirmó que la disminución de la mortalidad materna registrada en el hospital se encuentra por debajo de la media nacional.

Sin embargo, también admitió que existen fallas en el proceso de abasto y señaló que hay medicamentos e insumos almacenados que no han sido enviados a los hospitales.

“Hay insumos en almacenes”, afirmó, y sostuvo que corresponde a la coordinación solicitar lo que se encuentra disponible para poder distribuirlo a los hospitales.

Pinedo Barrios señaló que ha tenido conocimiento de problemas en la relación con la coordinación estatal del IMSS-Bienestar y expresó su preocupación porque el conflicto con los trabajadores pueda crecer.

“Creo que si alguien se deba de ir es Carlos Hernández”, afirmó ante los trabajadores, quienes respondieron con consignas para exigir la salida del coordinador.

El secretario también dijo que había promovido el proceso de incorporación al IMSS-Bienestar, pero reconoció que durante su implementación se han presentado problemas que deben revisarse.

Hospital Mantiene Atención

Pese a la protesta, la directora aseguró que el Hospital de la Mujer continuará funcionando las 24 horas y que no se suspenderá la atención a pacientes.

“El hospital no cierra las puertas. Está garantizada la atención a las 24 horas del día. Abrimos los 365 días del año”, afirmó.

Al cierre de la manifestación, la directora reiteró que su nombramiento otorgado por el gobernador David Monreal Ávila continúa vigente y señaló que la notificación de su remoción por parte de Carlos Hernández Magallanes fue verbal.

“Mi nombramiento que tengo del señor gobernador sigue vigente. La destitución que me hizo el doctor Carlos no me dio ningún documento, fue verbal”, finalizó.