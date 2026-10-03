Articulan Capacidades Quantum e IMSS Para Impulsar Investigación Médica Sobre Enfermedades Virales

Con la Red Transversal en Virología Traslacional

Firman convenio para instalar, en Quantum Ciudad del Conocimiento, la Red Transversal en Virología Traslacional Desde Quantum, especialistas investigarán SARS-CoV-2, VSR, influenza, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, además de desarrollar modelos preventivos Zacatecas será sede del Centro de Super Cómputo para Monitoreo Genético Viral

La administración del Gobernador David Monreal Ávila y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) unen esfuerzos para fortalecer la investigación médica en Zacatecas, mediante la instalación de la Red Transversal en Virología Traslacional y el Centro de Súper Cómputo para Monitoreo Genético Viral, en Quantum Ciudad del Conocimiento.

Con esta colaboración, el complejo científico-tecnológico será sede de investigaciones sobre enfermedades virales de relevancia nacional e internacional, con la generación de conocimiento y modelos preventivos para contribuir a la atención de futuras epidemias y pandemias.

La alianza se formalizó mediante la firma del Convenio General de Colaboración entre el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), que encabeza Hamurabi Gamboa Rosales, y el IMSS, representado por el delegado estatal, Leopoldo Santillán Arreygue, y la titular de la Coordinación de Investigación en Salud, Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo.

Asimismo, se realizó la firma del Acta Constitutiva de la Red Transversal en Virología Traslacional del IMSS, instrumento que permitirá su instalación en Quantum Ciudad del Conocimiento, donde el Gobierno de Zacatecas facilitará los espacios mediante la figura de comodato.

La Red estará ubicada en el octavo piso del edificio Photon Innovation Hub, donde instalará su clúster de cómputo de alto rendimiento, infraestructura desde la cual 18 especialistas de distintas regiones del país desarrollarán investigaciones y modelos preventivos.

Entre las líneas de investigación se encuentran SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio (VSR), influenza, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, informó, durante la presentación de la Red, Luis Adrián de Jesús González, uno de los responsables, junto a Manuel Reyes.

Al destacar la sinergia con el IMSS para impulsar investigaciones médicas de alto impacto, Hamurabi Gamboa subrayó que la ubicación de la Red en Quantum permitirá aprovechar su infraestructura científica y tecnológica para generar, desde Zacatecas, conocimiento y soluciones con alcance internacional.

Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo resaltó la importancia de contar con modelos preventivos que permitan anticiparse a la aparición de nuevos virus y sus mutaciones, así como generar conocimiento, desarrollar alternativas terapéuticas y formar personal especializado.

El delegado estatal del IMSS, Leopoldo Santillán Arreygue, destacó la importancia de mantener a Zacatecas como referente de investigación y fortalecer la colaboración institucional para mejorar la capacidad de respuesta ante epidemias y pandemias.

Durante el encuentro, Ivonne Analí Roy García presentó los objetivos de la Red Transversal de Investigación en Virología Traslacional y destacó que la prevención debe comenzar antes de la aparición de los primeros casos, mediante la formación de especialistas, la investigación científica y el desarrollo de infraestructura.

Esta nueva Red fortalece el círculo de infraestructura e investigación que el IMSS impulsa en Zacatecas con el Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, actualmente en construcción en Quantum, para estudiar tuberculosis, COVID-19, influenza y otras enfermedades infecciosas y respiratorias, así como desarrollar nuevas terapias. Su conclusión ampliará la capacidad científica del estado.

Luis Adrián de Jesús González señaló que la Red, con presencia en Zacatecas y Veracruz, busca proyectar la investigación mexicana al mundo, mediante alianzas científicas con instituciones de la Unión Europea y Brasil, con Zacatecas como un nodo internacional de investigación en virología.