Cinco Microsismos en Zacatecas en las Últimas Semanas: Gallardo

PC Reforzará Protocolos en Zonas Vulnerables

Zacatecas ha registrado al menos cinco microsismos en las últimas semanas, algunos percibidos por la población, por lo que Protección Civil Estatal reforzará los protocolos de actuación y prevención, principalmente en las zonas consideradas vulnerables.

Jorge Luis Gallardo, titular de Protección Civil Estatal, explicó que los movimientos se han registrado al suroeste del estado, a una profundidad aproximada de cinco kilómetros, y que el fenómeno ya es analizado en coordinación con autoridades federales y el Servicio Sismológico Nacional.

Señaló que Zacatecas cuenta con una falla geológica que atraviesa el territorio y que podría estar relacionada con estos movimientos, aunque aclaró que se mantiene el trabajo con especialistas para determinar las causas.

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas por estos microsismos. Sin embargo, Gallardo reconoció que algunos movimientos han provocado la evacuación preventiva de edificios y colonias.

“Estos microsismos ya se están presentando constantemente y cada vez con más frecuencia”, señaló.

Ante este escenario, Protección Civil prepara protocolos específicos para llevarlos a las colonias y explicar a la población cómo actuar ante un sismo.

Gallardo indicó que primero se trabajará en las zonas que ya han sido identificadas por su vulnerabilidad, además de reforzar la capacitación y prevención entre la población.

Sobre el monitoreo de la actividad sísmica, explicó que Protección Civil cuenta con un sismógrafo en sus instalaciones y que también fue colocado otro en el cerro de La Bufa para mejorar la detección de estos movimientos.

El funcionario recordó que los establecimientos deben contar con un programa interno de Protección Civil, un plan de emergencia o uno de contingencia que establezca qué hacer ante una situación de riesgo.

Estimó que alrededor de 20 por ciento de los establecimientos todavía no cumple con alguno de estos requisitos, por lo que continuarán las revisiones y, en algunos casos, ya se han suspendido actividades en centros de carburación y gasolineras que no cumplen con las medidas de seguridad.

Por otra parte, informó que ya se trabaja en el operativo para el Festival Internacional de Teatro de Calle y en el acompañamiento a los peregrinos que cada año se trasladan hacia Villanueva.

Para evitar accidentes durante el recorrido, Protección Civil difundirá recomendaciones mediante redes sociales y un tríptico informativo, con indicaciones sobre hidratación, vestimenta y los puntos de hidratación que estarán disponibles durante el trayecto.

También se contempla el uso de chalecos fosforescentes o franjas reflectantes para hacer más visibles a los peregrinos que transitan por carretera.