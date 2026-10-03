Conmemoran Estudiantes el 2 de Octubre

A 58 Años de la Masacre de Tlatelolco

A 58 años del movimiento estudiantil de 1968, alrededor de 600 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, principalmente de nivel preparatoria, participaron en una marcha conmemorativa por el 2 de octubre.

La movilización recordó el movimiento estudiantil que, en 1968, exigía libertades democráticas, respeto a los derechos y el cese de la represión. El 2 de octubre de ese año, una concentración estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, fue reprimida por fuerzas del Estado, dejando un saldo de víctimas que forma parte de la memoria histórica del país.

En Zacatecas, el contingente se concentró a las afueras de la Facultad de Ingeniería de la UAZ, donde inició el recorrido por distintas vialidades de la capital.

En Plaza Bicentenario, los estudiantes realizaron un conteo en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, para posteriormente continuar por el bulevar López Mateos.

La marcha avanzó hacia el Parque Sierra de Álica, continuó por González Ortega y posteriormente tomó avenida Hidalgo y avenida Juárez.

El recorrido concluyó a la altura del Congreso del Estado, donde los participantes realizaron un mitin y lanzaron diversas consignas. De manera simultánea, en el recinto legislativo se llevaba a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, por lo que la movilización estudiantil coincidió con esta actividad.

Además, algunos animales también acompañaron a los participantes durante parte del recorrido.

Una vez en la explanada del Congreso, los estudiantes colocaron en los muros carteles alusivos al 2 de octubre, mientras ondeaban banderas y mostraban pancartas.

Durante el mitin, los estudiantes recordaron la represión del movimiento de 1968 y señalaron que, a 58 años de los hechos de Tlatelolco, la fecha continúa presente entre las nuevas generaciones.

“Hace 58 años el Estado creyó que podía matarnos, desaparecernos en Tlatelolco y que nos íbamos a quedar callados. Se equivocaron”, expresó uno de los participantes.

Durante los discursos también se habló de las desapariciones en el país, la violencia contra estudiantes y las movilizaciones sociales, con referencias a las madres buscadoras y a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los jóvenes cuestionaron además las acciones de las autoridades frente a las manifestaciones y señalaron que la intervención de las fuerzas del Estado continúa siendo motivo de preocupación para el movimiento estudiantil.

Otro de los temas abordados durante el mitin fue Palestina. Los participantes llamaron a conocer la situación que enfrenta ese territorio y expresaron su respaldo a la población palestina, con consignas a favor de una Palestina libre.

La movilización concluyó entre consignas de “El 2 de octubre no se olvida” y llamados a mantener la memoria de quienes fueron víctimas de la represión de 1968.