Diputados Cuestionan Estrategia de Seguridad Pese a Baja en Homicidios

“Los Resultados no son una Casualidad”, Afirma Medina Mayoral

Durante su comparecencia ante la LXV Legislatura con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, defendió la estrategia de seguridad implementada durante la administración de David Monreal Ávila y sostuvo que la reducción de homicidios es resultado de una operación sostenida y de la coordinación entre corporaciones.

Sin embargo, durante la glosa también enfrentó cuestionamientos sobre desapariciones, extorsiones, ataques con explosivos, percepción de inseguridad, presuntos actos de represión y el alcance real de la llamada estrategia de pacificación.

La primera intervención estuvo a cargo de la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, quien reconoció la reducción de homicidios y señaló que negar ese dato sería irresponsable, pero advirtió que las cifras de homicidio no son suficientes para explicar por sí solas la situación de seguridad en Zacatecas.

Recordó que los registros oficiales reportan mil 741 homicidios dolosos en 2021, mil 428 en 2022, mil 58 en 2023, 500 en 2024 y 149 en 2025.

No obstante, señaló que durante 2025 se contabilizaron 3 mil 361 casos de violencia familiar y que entre enero y mayo de 2026 se registraron mil 515.

También cuestionó el comportamiento de la extorsión, al señalar que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 228 víctimas, frente a 35 en el mismo periodo de 2025, además de una tasa de 13.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Ávila Valadez planteó que la discusión sobre seguridad debe incorporar delitos que no aparecen reflejados únicamente en la estadística de homicidios, así como las desapariciones y la cifra negra.

Afirmó que existen alrededor de 3 mil 900 personas desaparecidas o no localizadas y cuestionó la interpretación de que una reducción de homicidios pueda explicar por sí misma un incremento en las desapariciones.

“La caída de homicidios no debe cerrar la discusión sobre la seguridad, debe abrir una discusión más rigurosa sobre la violencia”, sostuvo.

Cuestionan Costo y Estrategia de Seguridad

El diputado Carlos Peña Badillo reconoció el trabajo de los elementos de seguridad y sus familias, pero cuestionó que los resultados presentados no respondan a todas las controversias que ha enfrentado la entidad.

Uno de sus cuestionamientos se centró en la adquisición de un perro especializado con un costo cercano a los cinco millones de pesos.

“¿Valió la pena el perro?”, preguntó, al plantear si esos recursos pudieron destinarse a armamento, equipamiento o estímulos para los policías.

También recordó estrategias de seguridad implementadas por administraciones anteriores y mencionó unidades como las UNIRSE de Trancoso, Río Grande, Sombrerete, Malpaso y Villa de Cos, así como operativos realizados en distintos periodos contra organizaciones criminales.

Peña Badillo adelantó que el PRI respaldará el presupuesto destinado a seguridad al considerar que se trata de un tema que requiere responsabilidad institucional.

Por su parte, la diputada Dayanne Cruz Hernández centró sus cuestionamientos en los ataques con explosivos registrados en los últimos años, particularmente en Ojocaliente y Luis Moya.

Señaló que entre 2024 y 2026 se han registrado 17 atentados con explosivos en Zacatecas. De ellos, uno ocurrió en 2024, seis en 2025 y 10 durante 2026.

En el distrito que representa, dijo, se registraron tres hechos, dos en Luis Moya, en las inmediaciones de la comandancia municipal, y otro en la comunidad de El Hilo.

La legisladora reconoció el apoyo brindado por elementos de seguridad a familias afectadas en Ojocaliente y recordó que agentes colaboraron incluso en el retiro de escombros de una vivienda dañada.

Pero pidió conocer qué acciones permanecerán en el municipio una vez concluida la emergencia, cómo se garantizará el respaldo a familias y comerciantes y qué estrategia permanente existe para comunidades como El Hilo, Luis Moya y la zona limítrofe con Aguascalientes.

También preguntó qué medidas de inteligencia y coordinación se implementarán para evitar nuevos ataques con explosivos.

Cuestionan Desapariciones y Presunta Represión

La diputada Isadora Santivañez Ríos cuestionó que la reducción de homicidios sea presentada como sinónimo de una mejora general en materia de seguridad.

Preguntó si la disminución de asesinatos está relacionada con un aumento de las desapariciones y acusó que algunos fenómenos delictivos podrían estar cambiando de forma.

También cuestionó al secretario sobre la atención a madres buscadoras y le preguntó si se ha acercado con ellas para ofrecer una disculpa por hechos de represión que, afirmó, han ocurrido durante la administración.

Santivañez preguntó además por el cumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos relacionadas con estos hechos y con la represión registrada durante la movilización del 8 de marzo.

La legisladora también hizo referencia a imágenes de elementos de seguridad durante protestas de campesinos, en las que, afirmó, aparecen mujeres, jóvenes y adultos mayores siendo golpeados o detenidos.

Como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, cuestionó además la ausencia del secretario en las mesas técnicas para la elaboración de la nueva Ley de Seguridad Pública del estado.

“Dejen de escuchar aplausos y empiecen a escuchar los balazos”, expresó al reclamar resultados más allá de las estadísticas.

María Teresa López García cuestionó, por su parte, qué significa jurídica y operativamente que Zacatecas sea considerado uno de los estados más seguros.

Preguntó si esa afirmación contempla factores como control territorial, extorsión, desapariciones, ataques con explosivos, capacidad de los grupos criminales, confianza ciudadana, seguridad carretera y fortaleza policial, o si está sustentada principalmente en la reducción del homicidio doloso.

La diputada citó que 83.3 por ciento de la población considera inseguro vivir en Zacatecas y preguntó qué evidencia existe sobre un debilitamiento estructural de las organizaciones criminales en aspectos como finanzas, reclutamiento, territorio, armamento y logística.

También cuestionó cómo se explica que aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo hayan sido colocados frente a una comandancia de Ojocaliente sin ser detectados previamente y si estos ataques han sido analizados como una amenaza específica a la seguridad del Estado.

López García preguntó además por la coordinación con autoridades de Estados Unidos ante las advertencias emitidas sobre Zacatecas y planteó qué revela el episodio del 8 de febrero de 2026, cuando se registraron bloqueos, incendios y otros hechos violentos en 17 municipios.

Finalmente, preguntó si las corporaciones estatales y municipales podrían mantener la seguridad del estado sin el respaldo de la Guardia Nacional y el Ejército.

Prevención y Seguridad Carretera

El diputado Roberto Lamas centró su intervención en la prevención del consumo de drogas y alcohol entre adolescentes y jóvenes, así como en las condiciones de seguridad en la carretera 54.

Preguntó al secretario qué acciones preventivas se realizan entre estudiantes de educación media superior y si existen campañas específicas para atender el consumo de sustancias.

También señaló problemas de robo y extorsión en la carretera 54 y mencionó la presencia de drones con explosivos.

Pidió reforzar las rutas seguras para migrantes y propuso campañas de integración con la Secretaría del Zacatecano Migrante, municipios, organizaciones de migrantes y sociedad civil.

Medina Defiende Reducción de Homicidios

En su exposición, Medina Mayoral sostuvo que la estrategia de seguridad se basa en coordinación institucional, inteligencia, tecnología, profesionalización policial, prevención y proximidad.

Reportó que los homicidios dolosos pasaron de mil 741 en 2021 a 149 en 2025, mientras que durante el primer semestre de 2026 se registró una reducción de 61.8 por ciento en el promedio diario respecto al mismo periodo de 2025. También señaló que el promedio diario pasó de 1.13 víctimas en septiembre de 2024 a 0.20 en junio de 2026.

El secretario informó que actualmente la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas cuenta con más de 300 elementos y el Grupo de Operaciones Rurales con más de 100. El estado está dividido en siete regiones operativas que abarcan los 58 municipios.

Entre los resultados reportados mencionó 545 mil 274 operativos, la desarticulación de 169 células delictivas, el desmantelamiento de 135 campamentos ilegales y nueve laboratorios, así como la detención de 30 mil 766 personas.

También informó del aseguramiento de 740 armas largas, 334 armas cortas, más de 79 mil cartuchos y 593 artefactos explosivos.

En materia de vehículos, señaló que fueron recuperadas 2 mil 67 unidades con reporte de robo y asegurados 5 mil 350 vehículos relacionados con hechos ilícitos.

Sobre atención a víctimas, informó que 271 personas fueron liberadas de secuestros virtuales, 270 personas privadas de la libertad fueron rescatadas y 910 personas que se encontraban desaparecidas o no localizadas fueron ubicadas.

La Secretaría de Seguridad Pública también atendió, según Medina, 512 casos de extorsión mediante la Policía Cibernética, con lo que se evitó una afectación económica estimada en 5.8 millones de pesos.

En el Centro de Coordinación Integral, Comando y Comunicaciones, dijo que fueron atendidas 499 mil 275 llamadas al 911 y 23 mil 143 reportes al 089, además de 7 mil 387 asistencias médicas prehospitalarias.

La estrategia también contempla acciones de proximidad social, con más de 200 mil recorridos a pie y operativos en espacios públicos, escuelas, parques, zonas comerciales y comunidades.

En materia de atención a mujeres, Medina reportó 3 mil 214 atenciones por distintos tipos de violencia, de las cuales mil 816 correspondieron a casos considerados de alto riesgo. También informó de 712 acompañamientos para facilitar atención médica, jurídica y psicológica.

Sobre prevención, señaló que se visitaron más de 900 instituciones educativas y se impartieron actividades sobre violencia de género, violencia en el noviazgo, adicciones, sexting, ciberbullying, extorsión, secuestro virtual y violencia digital, entre otros temas.

De acuerdo con el secretario, estas acciones alcanzaron a más de 200 mil personas, entre ellas más de 130 mil menores de edad.

En infraestructura, informó que entre 2022 y 2025 se realizaron 31 obras de seguridad pública con una inversión superior a 122 millones de pesos y que para 2026 se contemplaron 99.5 millones de pesos para siete obras, entre ellas dos destacamentos regionales en Jerez y Tepetongo.

También reportó la renovación de 260 patrullas, equivalente a 85 por ciento del parque vehicular, además de la incorporación de un helicóptero, seis vehículos tácticos, más de 300 radios, más de 10 mil uniformes y más de mil 500 equipos de protección.

“Los Resultados no son una Casualidad”

Al responder a los cuestionamientos de los diputados, Medina Mayoral sostuvo que los resultados presentados no son producto de la casualidad.

“Los resultados no son una casualidad ni son inventos. Es una estrategia, hay rumbo sostenido desde el inicio”, afirmó.

El secretario señaló que la estrategia de pacificación contempla cuatro fases y aseguró que actualmente Zacatecas se encuentra en la cuarta, correspondiente a la consolidación.

También defendió la coordinación con las fuerzas federales ante la pregunta sobre si la Policía Estatal podría mantener por sí sola las condiciones de seguridad.

“Si no está la Guardia y no está el Ejército, puede la policía estatal sola. Aquí no hay trabajo dividido, el trabajo es coordinado”, sostuvo.

Medina Mayoral agradeció al gobernador David Monreal Ávila por la confianza para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública y destacó el trabajo de la Mesa de Construcción de Paz, el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías y las distintas áreas de la corporación estatal.

El cierre lo dedicó a los policías y a sus familias, al señalar que detrás de cada elemento que porta un uniforme existe una familia que espera su regreso y comparte los riesgos de la profesión.

“Si hay lluvia, ahí están, si hay sol, ahí están, si hay que comer, comen y si no se aguantan hasta que regresen a la base”, expresó.