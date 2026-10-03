ExpoSalud Acerca Servicios de Salud y Prevención a más de mil 170 Participaciones Estudiantiles

Por Pamela Girón/UAZ

En el marco de la Jornada de Salud Institucional, impulsada para fomentar el autocuidado y la prevención de riesgos, el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la ExpoSalud, actividad que durante dos jornadas acercó a la comunidad estudiantil información, orientación y servicios relacionados con el cuidado de la salud física y mental, con más de mil 170 participaciones estudiantiles.

La primera jornada se realizó en la cancha de la Preparatoria 1 del Campus UAZ Siglo XXI, donde se contó con la participación de más de 500 estudiantes, quienes tuvieron acceso a orientación sobre hábitos de vida saludables, cuidado de la salud mental y física, así como a información preventiva y servicios de bienestar integral.

Posteriormente, las actividades continuaron en el domo común ubicado entre los edificios de las unidades académicas de Artes, Ciencias Forenses y Desarrollo y Gestión Pública. En este espacio se atendió a más de 200 estudiantes del programa de Gobierno y Gestión Pública, más de 270 de la Unidad Académica de Artes y más de 200 de Ciencias Forenses.

Durante la jornada, docentes y autoridades universitarias destacaron la importancia de acercar este tipo de servicios e información a las y los jóvenes, al considerar que el cuidado de la salud y la prevención forman parte de una formación integral que trasciende el ámbito académico y contribuye a su desarrollo personal.

Para hacer posible esta jornada, el CASE realizó en días anteriores trabajos de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de que las y los estudiantes contaran con sus cartillas y estuvieran en condiciones de recibir los servicios proporcionados por las instituciones de salud participantes.

Asimismo, la ExpoSalud contó con el apoyo de diversas instituciones y programas vinculados con la atención, prevención y promoción de la salud, entre ellos el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones; la Secretaría de Salud del Estado; la Unidad de Medicina Familiar número 14; el Centro de Integración Juvenil; Servicios de Salud, mediante el programa de Menstruación Digna; el módulo de Educación Sexual; el módulo de Salud Reproductiva; el Instituto de la Juventud; los servicios de Fisioterapia y Ozonoterapia de la UAZ; el Servicio Nacional de Salud Pública, y Protección Civil.

De esta manera, las dos jornadas permitieron llevar servicios de salud, orientación y prevención directamente a distintos espacios universitarios, con una participación que superó las mil 170 atenciones entre la Preparatoria 1, Gobierno y Gestión Pública, Artes y Ciencias Forenses. (Con información y fotos del CASE)