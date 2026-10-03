Ojocaliente con Déficit de 70 Policías

Aunque no ha Registrado Bajas Recientes: Flores Sonduk

Aunque la plantilla de policías municipales ha aumentado mediante la convocatoria estatal de reclutamiento, Ojocaliente mantiene un déficit de alrededor de 70 elementos, reconoció Eduardo Flores Sonduk, director del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Explicó que la disminución de policías en los municipios también está relacionada con la rotación normal de personal, ya que cada tres años los elementos deben someterse a una evaluación de control de confianza para determinar si cumplen con los requisitos de permanencia.

A ello se suman las bajas de agentes que deciden incorporarse a otro municipio o que terminan su relación laboral por distintas razones.

Flores Sonduk señaló que, ante esta situación, el Gobierno del Estado mantiene una convocatoria estatal con la que no sólo busca evitar que disminuya el número de policías, sino incrementar las plantillas municipales.

Como ejemplo mencionó a Pinos, municipio que, de acuerdo con el funcionario, al inicio de la actual administración no contaba con policías y actualmente tiene 16 elementos.

Además, informó que 30 ciudadanos están en proceso de incorporarse a corporaciones municipales, luego de recibir apoyo para las evaluaciones y capacitación.

En el caso de Ojocaliente, aseguró que no se han reportado bajas recientes de policías municipales, aunque reconoció que el municipio mantiene un déficit importante de personal.

“Trae 70 de menos policías que sí requiere de inmediato”, señaló.

Ante este escenario, anunció que está por iniciar la construcción de una nueva casa de seguridad pública en Ojocaliente, que será trasladada del centro de la cabecera municipal hacia la zona donde se encuentra la Casa de Justicia.

El proyecto contempla una inversión total de 16 millones de pesos. En una primera etapa se ejercerán 8 millones, aportados por el municipio, mientras el Estado gestionará otros 8 millones para completar la obra.

Flores Sonduk explicó que anteriormente se retiraron 4 millones de pesos destinados al proyecto debido a que el municipio no realizó a tiempo su aportación, recursos que fueron utilizados para fortalecer otras casas de seguridad pública.

Sobre la seguridad en los municipios, informó que 34 cuentan con mando coordinado entre corporaciones estatales y municipales, mientras que 57 se han integrado a la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal.

También señaló que 45 de los 58 municipios ya cuentan con convenio dentro de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública, entre ellos Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera y Pinos.

El funcionario puso como ejemplo la operación de estos mecanismos tras el robo de dos vehículos en Las Salinas, donde, dijo, se solicitó apoyo y se realizó una coordinación entre corporaciones hasta localizar ambos automóviles sin daños.

Por otro lado, adelantó que el próximo 12 de octubre será inaugurado el Centro Estatal de Inteligencia, que contará con herramientas tecnológicas para el trabajo de policías analistas y el seguimiento de objetivos prioritarios y delitos de alto impacto.

También anunció una reunión con presidentes municipales en el nuevo complejo de seguridad C5I, donde se revisará la situación particular de cada municipio, sus directores de seguridad, estadísticas delictivas y el funcionamiento del software SAC.

En cuanto a la certificación de los policías, Flores Sonduk aseguró que todos los elementos que portan armas están incluidos en la licencia oficial colectiva, aunque reconoció que actualmente 75 por ciento cuenta con el Certificado Único Policial.

Añadió que el porcentaje aumentó 25 por ciento mediante cursos de formación inicial para aspirantes y formación inicial equivalente.