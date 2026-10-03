Retomarán Programa Jóvenes Construyendo Paz Para Prevenir la Venta de Drogas en Escuelas

A la voz de ya: Héctor Arturo Bernal Gallegos

Ante los señalamientos por venta de drogas al interior de planteles educativos, la Subsecretaría de Prevención Social del Delito retomará el programa Jóvenes Construyendo Paz, con el que buscará detectar de manera anticipada posibles casos de narcomenudeo, consumo de drogas, intentos de suicidio y violencia sexual en escuelas.

Héctor Arturo Bernal Gallegos, titular de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, señaló que el programa contempla reuniones con liderazgos de primarias, secundarias, preparatorias y universidades para identificar problemáticas antes de que escalen.

La declaración se da luego de un caso reportado esta semana en el Cobaez, donde se denunció la presunta venta de drogas y, de acuerdo con lo informado por el director del subsistema, al menos dos alumnos fueron retirados de planteles por esta situación.

Bernal Gallegos sostuvo que la prioridad será la prevención y que el programa se retomará de inmediato.

“Lo que vamos a retomar es este programa tan bondadoso al interior de la subsecretaría y a la voz de ya lo empezaremos a echar a andar”, afirmó.

Explicó que, además de detectar posibles casos de venta de drogas, se buscará identificar problemas de consumo entre estudiantes, intentos de suicidio y situaciones relacionadas con violencia sexual.

El funcionario, quien asumió recientemente el cargo, adelantó que comenzará reuniones con las distintas áreas de la Subsecretaría para definir las acciones a seguir.

También planteó trabajar de manera coordinada con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

A esta coordinación se sumará la Secretaría de Educación, al considerar que la prevención dentro de los planteles requiere la participación de las distintas instituciones.