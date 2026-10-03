Secretaría de Administración Reporta 1,654 Compras por más de 1,420 mdp

Aumento de 320% a Proveedores Locales: Salinas Flores

Durante el quinto año de gobierno, la Secretaría de Administración realizó mil 654 procedimientos de compra por un monto superior a mil 420 millones de pesos, de los cuales 577 millones fueron adjudicados a proveedores zacatecanos, informó su titular, María del Carmen Salinas Flores, durante su comparecencia ante la LXV Legislatura.

La funcionaria explicó que los recursos destinados a empresas locales pasaron de 137.5 millones de pesos en el primer año de la administración a 577 millones durante el actual ejercicio, lo que representa un incremento de 320 por ciento.

Del total de 330 proveedores que participaron en los procedimientos, 258 fueron locales, equivalentes a 78.1 por ciento, mientras que 72 fueron foráneos.

En cuanto a las modalidades de contratación, 80 por ciento del monto, equivalente a mil 136 millones de pesos, correspondió a licitaciones públicas. Otros 263 millones fueron contratados mediante adjudicación directa y 19 millones a través de invitación a cuando menos tres personas.

Salinas Flores sostuvo que los procedimientos tuvieron como objetivo garantizar condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, además de ampliar la participación de empresas zacatecanas.

La comparecencia se realizó este jueves 1 de octubre ante la Comisión Legislativa de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila.

La titular de la dependencia señaló que durante estos cinco años el trabajo de la Secretaría se concentró en cuatro ámbitos: capital humano, control patrimonial, adquisiciones y servicios, e innovación tecnológica.

Más de 8 mil Trabajadores y Aumentos Salariales

En materia de personal, la Secretaría reportó una plantilla de 8 mil 829 trabajadores activos, integrada por 3 mil 791 empleados de base, mil 220 de contrato, mil 500 de confianza y 2 mil 318 integrantes del personal operativo de Seguridad.

Durante el ejercicio, el personal de base sindicalizado y de confianza recibió un incremento salarial de 6 por ciento, mientras que los trabajadores de contrato y de base no sindicalizados obtuvieron un aumento de 4 por ciento, presentado como respuesta a una demanda pendiente desde 2018.

También se homologó el bono de despensa en 3 mil 100 pesos mensuales para todo el personal. Para algunas categorías, esto representó un incremento de hasta 100 por ciento en la prestación.

En el Heroico Cuerpo de Bomberos se otorgó un aumento salarial de 16 por ciento en todas sus categorías, excepto en la de mayor jerarquía, que recibió 10 por ciento.

A esto se sumaron más de 56 millones de pesos en beneficios complementarios para 446 trabajadores y 570 millones de pesos destinados a prestaciones de seguridad social para más de 8 mil 800 trabajadores y sus familias.

La dependencia también reportó más de 3 mil servidores públicos capacitados mediante 91 acciones de formación, así como más de 5 mil 900 evaluaciones a personal de base, confianza y contrato. Además, 441 estudiantes realizaron su servicio social en distintas dependencias.

En seguridad e higiene se realizaron 253 acciones en centros de trabajo, mientras que actualmente existen 86 subcomisiones y 820 brigadistas.

El consultorio médico de Ciudad Administrativa brindó 881 consultas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Regularizan Bienes del Gobierno Estatal

Otro de los rubros expuestos fue el patrimonio público. Salinas Flores informó que al inicio de la administración había 98 bienes inmuebles registrados y actualmente suman 487, de los cuales 482 cuentan con certeza jurídica.

Durante el periodo se emitieron 11 declaratorias de propiedad, entre ellas la correspondiente al inmueble que alberga el Teatro Ramón López Velarde, con un valor superior a 55 millones de pesos.

También se incorporó al patrimonio estatal, mediante permuta, un predio ubicado en la calzada Héroes de Chapultepec, con un valor de 7.5 millones de pesos.

En Jerez se formalizó la donación del inmueble que alberga la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, con lo que la administración reporta 46 planteles educativos regularizados.

En materia de infraestructura para la impartición de justicia, se formalizaron las escrituras de la Casa de Justicia y Cárcel Distrital de Pinos, con lo que suman ocho inmuebles regularizados para este propósito en distintos municipios.

Además, nueve inmuebles propiedad del Gobierno del Estado fueron puestos a disposición para proyectos considerados prioritarios. Uno será destinado a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos y ocho corresponden a reservas territoriales para el Programa de Construcción de Viviendas del Bienestar.

También se formalizó la donación de un predio para la Casa del Migrante en Zacatecas y otro para la Secretaría de la Defensa Nacional, destinado a dar certeza jurídica al pozo que abastece al 97 Batallón de Infantería en Fresnillo.

La dependencia reportó además que más de 29 mil 600 bienes muebles bajo resguardo de 13 organismos públicos descentralizados y 17 municipios cuentan con certeza jurídica mediante contratos de comodato.

Austeridad, Combustible y Arrendamientos

En materia de ahorro, la Secretaría informó que durante el quinto año de gobierno se redujo en más de 6 millones de pesos el gasto de combustible respecto al monto programado. El ahorro acumulado durante la administración ronda los 90 millones de pesos.

La optimización de espacios públicos permitió además reducir 1.3 millones de pesos en el gasto por arrendamiento de inmuebles durante el periodo, para alcanzar una contención acumulada de 13.6 millones de pesos.

En el Archivo de Concentración se resguardan 288 mil 907 expedientes distribuidos en 8 mil 884 cajas. Durante el ejercicio se enviaron 151 toneladas de papel para reciclaje a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con un acumulado de 424 toneladas durante la administración.

Destinan más de 50 mdp a Infraestructura Tecnológica

En innovación tecnológica, Salinas Flores reportó una inversión superior a 50 millones de pesos para fortalecer la infraestructura tecnológica crítica y las aplicaciones destinadas a la digitalización de trámites gubernamentales.

Como parte del proyecto entraron en operación dos centros de datos, uno en la Secretaría de Finanzas y otro en la Secretaría de Administración. También se modernizó la conectividad de Ciudad Administrativa, se mejoraron cinco enlaces estratégicos y se actualizaron sistemas de seguridad informática.

La funcionaria informó además que se elaboró el anteproyecto de iniciativa de Ley de Gobernanza Digital, con el propósito de establecer bases para simplificar y digitalizar trámites, servicios y procedimientos administrativos.

Diputados Cuestionan Plazas, Laudos y Cierre de Administración

Durante la ronda de preguntas, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez cuestionó qué ocurrió con las funciones correspondientes a las plazas eliminadas o vacantes tras la reorganización administrativa realizada al inicio de la actual administración.

También preguntó sobre los conflictos laborales, el desglose de los laudos y cuánto corresponde a decisiones tomadas durante este gobierno, además de solicitar información detallada sobre las licitaciones y contrataciones públicas realizadas en el actual sexenio.

Karla Esmeralda Rivera Rodríguez preguntó si, a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública, puede hablarse de una nueva etapa de modernización.

Imelda Mauricio Esparza centró sus cuestionamientos en el saneamiento de las finanzas públicas y las medidas de austeridad. Preguntó qué evaluación hace la dependencia de los ahorros obtenidos durante el último año, si estos se han traducido en mejores servicios y qué avances existen en la digitalización de trámites y procesos.

Dayanne Cruz Hernández pidió información sobre mecanismos para realizar adquisiciones directas desde la Secretaría de Administración, con el objetivo de evitar retrasos en compras y obras.

Por su parte, Ma. Teresa López García preguntó por los beneficios que han obtenido los proveedores locales, cuáles son los tres principales proveedores del Gobierno del Estado y si son zacatecanos o foráneos. También cuestionó el número y situación de las personas que actualmente se encuentran como responsables o encargados de áreas.

Isadora Santivañez Ríos reconoció el trabajo administrativo de la dependencia, pero planteó dudas sobre el cierre de la administración. Preguntó si quedarán proyectos en ejecución para la próxima administración, qué ocurrirá con los laudos laborales, a cuánto asciende la inversión comprometida, cómo avanzan los procesos de despido realizados al inicio del gobierno y si existe una estrategia de despidos o contrataciones hacia el final del sexenio.

María Dolores Trejo Calzada y Santos Antonio González Huerta reconocieron la conducción de la funcionaria al frente de la Secretaría de Administración, mientras que Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés entregó un documento con observaciones y solicitó una respuesta por la misma vía.

Finalmente, Eleuterio Ramos Leal cuestionó la situación de los trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios y preguntó si serán regularizados para acceder a prestaciones, además de solicitar información sobre el pago de cuotas obrero-patronales al ISSSTEZAC.