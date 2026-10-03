Toman Hospital de la Mujer en Guadalupe por Disputa en el Cambio de Dirección

Reclaman Además Acoso Laboral y Falta de Insumos y Medicamentos

Guadalupe, Zac.- Por segundo día consecutivo, trabajadores del Hospital de la Mujer realizaron una protesta y tomaron las instalaciones del nosocomio, en medio de la disputa generada por el cambio en la dirección.

El conflicto surgió luego de que se notificara el relevo de la directora Graciela Vázquez Sandoval y el nombramiento del médico Rosbel Vázquez como nuevo director.

Mientras un grupo de trabajadores respaldó la permanencia de la actual directora, Rosbel Vázquez aseguró contar con un nombramiento vigente desde el primero de octubre y señaló que no se le ha permitido ingresar al área de dirección para desempeñar sus funciones.

A esta situación se sumaron señalamientos de trabajadores sobre presunto acoso laboral y la falta de insumos y medicamentos para atender a los pacientes.

Por su parte, el secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo, respaldó la permanencia de la actual directora y cuestionó el nombramiento de Rosbel Vázquez, al señalar que el tipo de contratación del médico no le permitiría ocupar un cargo directivo y que la situación podría generar observaciones ante la función pública.

Hasta el momento, el conflicto mantiene enfrentadas las posturas sobre quién debe asumir la dirección del Hospital de la Mujer, mientras trabajadores también demandan atención a las condiciones laborales y al abasto de insumos para los pacientes.